Трусовой аукнулся уход от Тутберидзе

Одним из главных событий прошедшего Гран-при России по фигурному катанию стало фиаско Александры Трусовой в произвольной программе. Двукратная чемпионка мира среди юниоров выдала худший прокат в своей карьере. И случилось это после перехода к Евгению Плющенко. Есть ли взаимосвязь между провалом в «Мегаспорте» и «побегом» от Этери Тутберидзе, размышляет NEWS.ru.

В мае состоялся грандиозный по своим масштабам трансфер в фигурном катании. Один из лидеров прошлого сезона, двукратная чемпионка мира среди юниоров Трусова ушла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. Все тогда гадали, как этот переход скажется на спортивных перспективах уникальной фигуристки. Хотя скепсиса изначально было немало (тренерские способности Плющенко у многих вызывали сомнение), окончательно разрешить все споры вокруг трансфера Трусовой мог только новый соревновательный год и результат, соответственно.

Поначалу всё складывалось достаточно удачно для Александры и её нового тренера. В отличие от Алёны Косторной, ушедшей следом за Трусовой к Плющенко, Александра начала свой сезон очень бодро. На двух этапах Кубка России — в Москве и Казани — она заняла два первых места, причём оба раза с большим отрывом опережая соперниц. Но результат — это лишь одна сторона медали. Многие на старте сезона небезосновательно отмечали прогресс «Русской ракеты».

Евгений Плющенко, во многом понимая, что в техническую часть фигуристки он мало что нового может привнести, сделал ставку на компонентную составляющую (на образ, артистизм), то есть на то, в чём «Русская ракета» откровенно проседала в прошлых сезонах. И справедливо будет отметь, что план потихоньку начал срабатывать. Лирическая композиция, девчачье платье в короткой программе — это не единственные изменения, которые произошли с Трусовой. Она стала более старательно с эмоциональной точки зрения выкатывать свои программы, при этом уделяя большое внимания в том числе и непрыжковым элементам. Четвёртый уровень дорожек и вращений в Казани (впервые в карьере) — важное тому подтверждение. Постепенные подвижки в непростых для Трусовой частях программы вкупе с результатом позволили на время сгладить углы в отношении перехода, который ещё не так давно вызывал огромное количество негатива. После привольной программы в Казани, в которой фигуристка исполнила чисто три из четырёх четверных прыжка (один из них в каскаде), так вообще все напрочь забыли, что этому предшествовало.

Александра Трусова Сергей Бобылев/ТАСС

На Гран-при России должен был состояться триумф Плющенко. Победы на двух этапах Кубка России — это хороший результат, но всё равно уровень всероссийских этапов нельзя назвать очень высоким в силу того, что все лидеры соревнования разбросаны по разным этапам. А вот Гран-при — другое дело. Победа в этом турнире, на котором присутствовали многие сильнейшие фигуристы России, могла вознести Трусову, а вместе с ней и её нового тренера до небес. Споры, ссоры, трансферы — всё уходит на второй план, когда есть результат. В спорте это первостепенная вещь. При Тутберидзе в прошлом сезоне Трусова на больших турнирах, в которых принимали участие её соперницы по группе Анна Щербакова и Алёна Косторная, выше третьей строчки не поднималась. В новом сезоне, при Плющенко, — сразу два золота. И на подходе было уже третье. Но судьба распорядилась иначе.

Трусова, упав четыре раза в произвольном номере, с треском провалила программу и лишилась тем самым первого места на Гран-при. Конечно, падают, ошибаются, делают недокруты все фигуристы. И, естественно, Александра никогда не являлась исключением из этого правила. Но такого фиаско не случалось очень давно. На взрослом уровне ей ещё ни разу не доводилось падать четырежды за одну программу, набирать по сумме двух программ меньше 200 баллов и не попадать в тройку лидеров.

Что произошло с Трусовой в «Мегаспорте», до сих пор не могут понять многие. Объяснить эту ситуацию тяжело в том числе и по той причине, что Трусова объективно была одной из немногих российских фигуристок, кто на старте сезона предстала почти в оптимальных кондициях. Поэтому очевидно, что за две недели с последнего успешного старта фигуристка не могла растерять свою форму — это просто невозможно. Значит, причина кроется в другом. В чём же?

Трусова — уникальная, исключительная спортсменка. То, что она делает на льду, — это дар. Однако подвести её к такому состоянию смогла Этери Тутберидзе. Да, переход от юниоров во взрослые не дался спортсменке легко. Третьи места на международных соревнованиях не соответствуют амбициям «Русской ракеты». Но вместо того чтобы немного запастись терпением, возможно, где-то приложить чуточку больше усилий, она отправилась на поиски лучшей жизни. Забрав всё самое ценное, что мог дать ей тренерский штаб «Хрустального», она связала свой дальнейший путь с Евгением Плющенко. С ним она планировала стать королевой. Единственной королевой. Сейчас же мы понимаем, что ни первого, ни второго не произошло. По крайней мере, на данный момент. Она с треском провалила первые серьёзные соревнования при Плющенко, а её старая-новая одногруппница Алёна Косторная, от которой Трусова бежала, да не убежала, вновь оказалась впереди. Злой рок, не иначе!

Впрочем, по-другому и не могло быть. Когда-нибудь побег от Тутберидзе должен был аукнуться двукратной чемпионке мира среди юниоров. Променять спортивные перспективы на президентские номера, шуточки в «кисс энд край» (зона, где фигуристы ждут оценок от судей) и мороженное от Плющенко (тренер предложил ей мороженное после провального выступления) — не самое очевидное решение. И что самое страшное — последствия этого решения, кажется, теперь долго будут преследовать Трусову. Не хотелось бы! Однако после невероятного перформанса в «Мегаспорте» такой сценарий вполне возможен.