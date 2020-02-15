https://static.news.ru/photo/3ce26b2e-5047-11ea-9063-fa163e074e61_660.jpg Александр Логинов и Мария Кручова Фото: marichkakruchova/instagram.com

Супруга Александра Логинова и мать их четырёхмесячной дочери Мария Кручова поздравила российского биатлониста с победой в спринтерской гонке чемпионата мира.

Сообщение бывшей биатлонистки из Тернополя, которое она разместила в сторис Instagram, написано на украинском языке.

Слова излишни! Ты и так всё знаешь, — написала Кручова.

marichkakruchova/instagram.com

Ранее NEWS.ru сообщал, что тренерский штаб национальной сборной определился со спортсменами, которые представят Россию в индивидуальной гонке на чемпионате мира по биатлону в итальянском Антхольце. В гонке примут участие Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Ещё двух биатлонистов тренерский штаб назовёт позже.