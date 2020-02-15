Супруга Александра Логинова и мать их четырёхмесячной дочери Мария Кручова поздравила российского биатлониста с победой в спринтерской гонке чемпионата мира.
Сообщение бывшей биатлонистки из Тернополя, которое она разместила в сторис Instagram,
Слова излишни! Ты и так всё знаешь, — написала Кручова.
Ранее NEWS.ru сообщал, что тренерский штаб национальной сборной определился со спортсменами, которые представят Россию в индивидуальной гонке на чемпионате мира по биатлону в итальянском Антхольце. В гонке примут участие Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Ещё двух биатлонистов тренерский штаб назовёт позже.
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