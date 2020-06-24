Зайцева рассказала, зачем идёт в правление Союза биатлонистов России

https://static.news.ru/photo/cfb3f6e0-b602-11ea-9e50-fa163e074e61_660.jpg Ольга Зайцева Фото: Alexander Chernykh/Global Look Press

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева рассказала о причинах выдвижения в состав правления Союза биатлонистов России (СБР).

Внутри СБР есть правление, где принимаются коллегиальные решения. Считаю, что от каждого региона должен быть представитель, чтобы охватить всю страну. Хочется, чтобы мнения были услышаны. Я так понимаю эту деятельность, — цитирует Зайцеву РИА Новости.

Как сообщал NEWS.ru, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева выдвинута кандидатом в состав правления СБР от Федерации биатлона Москвы.

Правление СБР в ходе заочного заседания утвердило проведение отчётно-выборной конференции 11 июля в Олимпийском учебно-тренировочном центре «Планерная» в городе Химки.