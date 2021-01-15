«Я и ЦСКА — семья»: сказал Хиггинс и разнёс с «Барселоной» бывший клуб

Московский баскетбольный клуб ЦСКА уступил каталонской «Барселоне» в матче регулярного чемпионата Евролиги со счётом 75:88 (25:20, 16:22, 15:22, 19:24). Лучшим игроком в составе «армейцев» стал защитник Майк Джеймс, набравший 18 очков. А у соперников сумел выделиться экс-защитник Кори Хиггинс, в активе которого 25 очков.

Не было сомнений, что эта игра является такой же важной, как и дерби Ленинградки против подмосковных «Химок». Каталонский коллектив всегда был и остаётся тем соперником, который частенько треплет нервы. В этот раз ЦСКА удалось с первых минут завладеть преимуществом и неплохо вырваться вперёд. Казалось, так матч и будет продолжаться — активно, уверенно и практически безошибочно. Однако после первой десятиминутки что-то пошло не так. «Красно-синие» потеряли нить игры, отдав всё преимущество сопернику. Четверть за четвертью хозяева пытались вернуть прекрасную игру на щите, но было поздно — «сине-гранатовые» поняли, как действовать против обороны столичной команды. Однако несмотря на победу, гости продолжают занимать второе место в турнирной таблице Евролиги.

Бывший игрок баскетбольного клуба ЦСКА Кори Хиггинс признался, что приезжать в Москву в «Мегаспорт» — особенное событие.

Это особенно. Я очень счастлив, здесь собраны прекрасные воспоминания для меня. Мне было приятно видеть ребят, мы останемся семьёй навсегда, но я был сфокусирован на победе. С первых минут мы старались бороться, но переломить ход игры получилось только во второй половине. К последней четверти мы стали только сильнее, — сказал Хиггинс после матча.

Игрок также отметил, что он и ЦСКА навсегда останутся одной семьёй.

Главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс объяснил, за счёт чего удалось победить лидера Евролиги.

Мы начали плохо, я очень переживал, что так и продолжится. Но от четверти к четверти мы добавляли и выглядели солидно. Мы позволили ЦСКА набрать 16, 15 и 19 очков в каждых следующих четвертях — это очень хороший показатель против такой команды. Я думаю, во второй половине мы контролировали подборы, ЦСКА удалось сделать только шесть на щите. Поскольку в первой половине мы это полностью проиграли в этом компоненте. После того как стали попадать броски, всё улучшилось. А в баскетбол играть гораздо проще, когда твоя команда попадает, — сказал Ясикявичюс после игры.

Владимир Песня/РИА Новости

Он отметил, что самое сложное в защите против московской команды — держать Майка Джеймса. А после того как к «армейцам» присоединились Никола Милутинов и Торнике Шенгелия, — это стало ещё труднее.

Однако команде на этот раз всё точно удалось, несмотря на прорывы ребят, чего не скажешь про номер один Евролиги на данный момент. Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поздравил соперника с победой и объяснил, что случилось с командой.

До тех пор пока у нас были силы, мы доминировали, начали хорошо матч, но усталость была не на нашей стороне. С момента в 4,5 минуты до перерыва случился провал в нашей игре — мы уступили отрезок 3:16, совершили три потери. Причём по итогу встречи у нас их не так много, но тот отрезок, когда каждая потеря оборачивалась набранными очками. Фактически было так, что «Барселона» получала двойное количество очков. Получилось так, что мы ушли в перерыв с разницей в одно очко вместо нормальной разницы. Мы боролись, показали лучшие цифры и по подборам, и по передачам, и по потерям, если верить статистике. Но мы бросили четыре трёхочковых из 21 — это непозволительно для нас, — сказал Итудис после поражения.

Он также обратился к болельщикам, которые в последние минуты скандировали «Верим в команду». Греческий специалист не просто поблагодарил фанатов, но и отметил, что все действительно верят в коллектив.

Мы считаем, что можем играть сильно, как всегда. Завершаем двойную неделю. При этом надо отметить, что соперник в это время никуда не переезжал и оставался в Москве, у них было на один день для отдыха больше. Понятно, что это расписание. Жеребьёвка сыграла им на пользу. Если сложить всё вышесказанное и добавить отсутствие важных игроков, то вот и получился такой результат. Мы пытались вернуться при том, что у нас не дотягивало нападение, пытались изменить защиту, но ничего не получилось, — заключил он.

Действительно, и статистика была прекрасна, и выглядел ЦСКА бодро, но после первой четверти вернуться в игру команда не смогла. И это грустный факт, который стоит принять. В один из моментов тренер готов был выпустить Ивана Ухова в первой четверти, но быстро изменил своё решение. Атакующий защитник так и не появился на паркете. Итудис объяснил это просто — всё в порядке, он здоровый, хороший молодой человек, отличный игрок для ЦСКА.

Что ж, надо признать, что «армейцам» действительно не удавалось воспользоваться некоторыми моментами и попадать точно в цель. Но за это мы и любим баскетбол — он живой и непредсказуемый.