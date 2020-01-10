Московский баскетбольный клуб ЦСКА с трудом справился с мюнхенской «Баварией» в гостях в матче регулярного чемпионата Евролиги. Игра завершилась со счётом 84:77. Тяжёлый форвард «красно-синих» Андрей Воронцевич в эксклюзивном интервью NEWS.ru поделился впечатлениями от победы над соперником, объяснил, можно ли считать «Баварию» «проходным» противником, признался, насколько сложно играть без Яниса Стрелниекса и Данни Хаккетта, и рассказал, что стоит ожидать от предстоящих игр против испанских «Реала» и «Басконии».

— Никто не ожидал, что матч получится настолько напряжённым. «Бавария», на счету которой только шесть побед в текущем сезоне Евролиги, не казалась сложным соперником. Как вам игра?

— Не важно, на каком месте находится та или иная команда. Каждый матч очень важен. Ни один коллектив не является «проходным». Да, мы ехали за победой, но мы знали, что «Бавария» не отдаст её просто так. Игра против немецкой команды получилась непростой, только в концовке решался исход встречи. Тем не менее после второй половины матча мы вели с достаточно большим отрывом в 16 очков. В третьей четверти соперник сделал рывок, и, собственно, произошло то, что игра не складывалась практически до последних минут. Мы готовились к жёсткой игре со стороны «Баварии», тренер давал нам установку. Мы разбираем каждого баскетболиста в отдельности, потому что на домашней арене с такой поддержкой играть всегда непросто.

— Почему так получилось? Ведь первые две четверти сложились для вас просто отлично, вы активно прессинговали. Преимущество в 16 очков, казалось, досталось вам несложно. Но после перерыва что-то пошло не так.

— Мы точно не расслабились, просто помогали друг другу. Мне кажется, где-то на ротациях, возможно, делали какое-то большое расстояние на бросающих, а бросающие, в свою очередь, подбегали и забивали, несколько бросков в отрыве забили отличные баскетболисты соперника, и тем самым нам просто не хватило нескольких реализованных бросков.

Андрей Воронцевич cskabasket.com

— Можно ли считать победу над «Баварией» реабилитацией после двух последних поражений: греческому «Панатинаикосу» в матче Евролиги, который прошёл в Калининграде, и подмосковным «Химкам» в рамках Единой лиги ВТБ?

— Я не знаю, как это назвать, но прежде всего это победа. Для нас важен каждый матч и, естественно, нам нужны положительные эмоции, тем более после того, как в прошлом матче потеряли надолго Данни. Вообще всем нашим травмированным игрокам желаю скорейшего выздоровления. Конечно, эти эмоции хочешь не хочешь влияют на нас, но мы сейчас играем за себя и за того парня. Эти эмоции нужны и нам, и тем ребятам, которые восстанавливаются.

— Впереди в рамках Евролиги две испанские команды: сначала вы встретитесь с мадридским «Реалом», а через три дня предстоит сыграть с «Басконией». Что думаете?

— Сложные матчи нас ждут. Да вообще, вне зависимости от соперника, всегда непросто. Это гранды европейского баскетбола. Мы будем настраиваться на хорошую борьбу. Надеюсь, на следующие матчи нас придут поддержать полные трибуны.