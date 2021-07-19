Вопреки всему: почему Олимпиада в Токио — это радость

Олимпиада в Токио ещё не успела начаться, но уже очевидно, что этот турнир войдёт в историю. Вынужденный перенос, коронавирус, бойкоты местных жителей, невероятное количество ограничений — словом, сплошной хаос. На фоне всех этих событий проведение Олимпиады может показаться ошибкой. Но это огромное заблуждение. Игры-2020 — это важное и необходимое мероприятие. И мы сейчас объясним почему.

Пир во время чумы

Япония, конечно, самая невезучая страна-организатор Олимпийских игр из всех известных. За всё время Токио доставалось трижды право провести межконтинентальный турнир. И все три раза его приходилось либо переносить, либо отменять вообще. В 1940-ом году Олимпиаду отменили из-за нападения Японии на Китай, в 1964-ом помешала сильная засуха (турнир перенесли на осень), а в 2020-ом мир столкнулся с коронавирусом.

Перенося в прошлом году Олимпиаду на лето 2021-го года, организаторы наверняка надеялись, что эпидемиологическая ситуация как в Японии, так и во всём мире улучшится. Однако кардинально лучше за год не стало. А в некоторых регионах, в том числе и в Японии, ситуация с коронавирусом обострилась.

Эпидемиологическая ситуация в стране Восходящего солнца начала ухудшаться в мае, а уже в середине июля в Японии был обновлён антирекорд по заболеваемости. Это обстоятельство склонило правительство страны к введению режима чрезвычайной ситуации. 12 июля вступил в силу четвертый режим ЧС в Японии за последний год (он продлится до окончания Олимпиады).

О настроениях местных жителей легко догадаться. В стране уже несколько месяцев подряд идут акции протеста. Да, они проходят в довольно мирном формате: около 30 человек собираются у здания правительства и стоят по 15 минут, однако общий фон всё равно негативный.

По данным опроса газеты Asahi, 60% местных жителей выступают против проведения Олимпийских игр, 68% считают, что Игры не будут отвечать необходимым нормам безопасности. И слова главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о том, что Токио — самый безопасный и подготовленный город за всё время поведения Игр, их нисколько не успокаивают.

Daniel Stiller/Global Look Press

Ограниченная Олимпиада

Но несмотря на все недовольства бедных японцев, Олимпиада всё равно состоится. Правда, в очень (от слова совсем) непривычных условиях.

Для участников Олимпиады ввели жёсткие ограничительные меры. Например, подъезды к стадионам перекрыли высокими металлическими заборами, спортсменам запретили покидать территорию Олимпийских деревень и стадионов. Карантин, ежедневные ПЦР-тесты, средства индивидуальной защиты — тоже обязательная мера.

Также в Токио спортсмены будут выступать без поддержки болельщиков — Олимпиада пройдёт без зрителей. Но это не единственный неприятный момент — все развлечения в Токио тоже под полным запретом. Картонные анти-секс кровати и презервативы-сувениры, который можно будет использовать только по возвращению домой, являются важным тому подтверждением.

Но помимо общих ограничений, которые распространены на всех, у команды России есть свои дополнительные ограничения. Наша команда находится под санкциями, поэтому российские спортсмены будут выступать без государственной символики. Вместо флага будет знамя Олимпийского комитета, вместо гимна — отрывок из концерта номер один для фортепиано Петра Ильича Чайковского.

Но ладно государственная символика. Даже медведь на купальнике синхронисток вызвал неодобрение со стороны МОК. Знаете ли, слишком велика ассоциация с Россией.

Ради мечты

В таких условиях и таких ограничениях атмосфера праздника, которая всегда была присуща Играм, уходит на второй план. Постоянные проверки, постоянное пребывание в стрессе от результатов теста, пристальная слежка, выступление в непонятном статусе — а нужно ли в таком случае всё это? Не проще ли всё отменить? Объективная причина есть — всемирная пандемия коронавируса. Что уж ту поделаешь!

Но то, что организаторы смогли сохранить Игры в Токио — огромное достижение. Понятное дело, что ребята из МОК и оргкомитет в первую очередь пеклись о финансовой составляющей. На организацию Игр было потрачено $16 млрд. Естественно, если бы Игры в итоге не состоялись, это был огромный финансовый урон. Даже в ситуации с отсутствием зрителей на трибунах можно минимизировать этот удар.

Однако есть куда более важная сторона в этой истории — человеческая. Олимпиада — это главный турнир в жизни любого спортсмена. Будучи ещё детьми, многие мечтают об этом турнире. Мечтают и пашут. Ежедневно. Оставив всю остальную жизнь на потом. Потому что Олимпиада — цель номер один.

Зачастую спортсмены выстраивают свой четырёхлетний цикл подготовки таким образом, чтобы к главному старту жизни подойти в лучшей форме. Понятное дело, что за всю карьеру тот или иной спортсмен может поехать на Олимпиаду несколько раз. Поэтому на одной Олимпиаде по большому счёту свет клином не сошёлся. Но! Спорт непредсказуем. Сегодня ты в топе, а завтра — всё уже может быть совсем иначе. А если это «завтра» измеряется четырьмя годами, то тем более. Травмы, возраст, санкция (тема, которая особенно актуальна для России) — никто не отменял.

Несмотря на всю ситуацию с коронавирусом, многие спортсмены всё равно болезненно отреагировали на перенос в прошлом году. NEWS.ru год назад общался с нашими атлетами, которым летом 2020-го года не удалось доехать до Токио. Посыл у всех был примерно одинаковый.

Естественно, расстроились очень. Надеялись до того момента, как о переносе Игр было объявлено официально. Вся подготовка и тренировочный процесс были нацелены на выступление на Олимпиаде. Но после информации о переносе соревнований, конечно, пришлось полностью менять планы, — сказал бронзовый призёр Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро, обладатель мирового рекорда на дистанции 200 метров брассом 23-летний Антон Чупков.

А теперь представьте, каким бы ударом стала отмена Игр в Токио вообще. Ладно, год ещё можно подождать, но необходимость пребывать в ожидании ещё три года разрушила планы и мечты огромного количества спортсменов.

Если Игры в итоге отменят, то это будет катастрофа лично для меня, потому что я их очень ждал, — сказал лидер сборной России по велоспорту на треке Денис Дмитриев.

К счастью, этой катастрофы не наступило. Денис Дмитриев и другие 334 спортсмена от России (а точнее, Олимпийская команда России) поедут на главный турнир жизни. Ради этого можно потерпеть все ограничения.