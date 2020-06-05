Винер-Усманова заявила о проблемах с финансированием Дворца гимнастики

https://static.news.ru/photo/5a06513e-a713-11ea-ab7a-fa163e074e61_660.jpg Фото: mos.ru

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер национальной сборной Ирина Винер-Усманова рассказала о задержке финансирования Дворца гимнастики в Москве, носящего её имя.

Хочется, чтобы наш дворец художественной гимнастики с разрешения мэра финансировался, потому что вся Москва тренируется именно там, проводятся турниры, но финансирование задерживается, спонсор продолжает работать, а это неправильно, учитывая, что государство уже выделило деньги на дворец, — сказала Винер-Усманова на итоговом заседании коллегии Минспорта.

Ранее стало известно, что чемпионат Европы по художественной гимнастике в 2023 году состоится в России, писал NEWS.ru. Турнир пройдёт в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.