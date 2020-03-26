27 марта Единая лига ВТБ объявила о досрочном завершении чемпионата России по баскетболу. Пришло время подводить итоги прошедшего сезона. Президент московского ЦСКА Андрей Ватутин в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказал о финансовых потерях команды из-за коронавируса, общей ситуации в Единой лиге ВТБ, отношении к конкуренции, а также признался, что лидерство Майка Джеймса стало для него неожиданностью.

— Как сильно финансово на команде сказалось досрочное завершение чемпионата? В конце концов, вы сами говорили о недовыполнении обязательств перед спонсорами в случае приостановки турнира.

— Потери мировой экономики в целом и индустрии спорта в частности будут огромными. У всех компаний остановился кеш-флоу, у клубов нет выручки, есть только колоссальные и уже явно невыполнимые обязательства в виде контрактов игроков и договорённостей со спонсорами. Пока эти убытки довольно сложно измерить в миллионах или процентах. Недавно читал, что потери двух вещателей Английской премьер-лиги в случае отмены чемпионата составят около 1,2 миллиарда фунтов. Но если на Западе рано или поздно уже с другими цифрами контрактов, доходов и прочего индустрия снова заработает и есть все шансы на перезапуск, то в России проблемы намного серьёзнее. Западная модель в основе своей основана на бизнесе, начнутся игры, трансляции, пойдёт зритель на трибуны, колёсики экономического маховика закрутятся. В России к пандемии коронавируса добавился обвал рубля. Буду рад ошибиться, но этот двойной удар наш спорт не выдержит. Ситуация будет выправляться намного дольше, отечественный спорт — совершенно нерыночный, дотационный, управляется не естественными механизмами, а амбициями владельцев клубов, кем бы они ни были, компаниями или бизнесменами. Доходы от билетной выручки, мерчендайзинга, телевидения не покроют и половины клубного бюджета, поэтому сначала придётся ждать общего улучшения экономической ситуации, а только потом спонсорские деньги вернутся в спорт. Пока же кризис затронул практически всех, подавляющее большинство компаний включило режим экономии, и под сокращение попали, прежде всего, рекламные бюджеты. Думаю, последствия будем ощущать не менее двух, а то и трёх сезонов.

«К поре подсчёта цыплят ЦСКА подходил в хорошей форме»

— После объявления Единой лигой ВТБ о досрочном завершении сезона можно подвести итоги. Довольны ли вы результатами команды?

— ЦСКА покинули пять игроков, которые определяли лицо команды. Да ещё в самом начале сезона получил тяжёлую травму Уилл Клайберн, MVP «Финала четырёх» Евролиги, человек, вокруг которого мы фактически строили команду. Для нас это была ощутимая пробоина. ЦСКА с Клайберном и ЦСКА без него — две разные команды. Поэтому с момента травмы Уилла в октябре мы боролись сами с собой, латали дыры и изыскивали внутренние резервы. Отчасти помогло подписание Ховарда Сант-Роса, который тоже закрывает две-три позиции. Но, безусловно, он не настолько эффективен в атаке, как Клайберн. Сант-Рос великолепен в обороне, он дал нам много энергии. В плюс запишу, что в любом матче команда боролась. Упрекнуть ЦСКА в отсутствии характера невозможно. В выигранных матчах, в проигранных — во всех команда пыталась найти возможность переломить ход игры. А характер — это очень важно. Второй плюс, наверное, в том, что у нас сложился хороший коллектив. Это то, за что мы переживали, то, что, как казалось, можем потерять по сравнению с прошлым сезоном. Та команда была очень дружная.

— ЦСКА в сезоне-2019/20 — это абсолютно новый коллектив, который пришлось строить с нуля. Многие баскетболисты утверждали, что говорить о становлении команды как таковой можно будет только в конце февраля — начале марта. Но март преподнёс неожиданную проблему в виде коронавируса. Можно ли надеяться болельщикам на то, что в следующем сезоне ЦСКА покажет более стабильную игру?

— Болельщики всегда могут рассчитывать на хорошую игру ЦСКА. Ради этого мы и работаем. Согласен, что для любой команды определяющим становится начало календарного года, ключевой период для шлифовки коллективных действий. Считаю, что в этом сезоне мы шли по хорошему графику, добивались прогресса, учились на ошибках. Обидно, что пришлось прерваться — как мне кажется, к поре подсчёта цыплят ЦСКА подходил в хорошей форме. Заглядывать в следующий сезон пока рано, слишком много неопределённости во всех областях нашей жизни, даже самое богатое воображение не нарисует реальную картину. Стараемся быть оптимистами и призываем болельщиков верить в команду.

Андрей Ватутин Сергей Булкин/NEWS.ru

«Устали бы читать про позор отечественного спорта, карманную лигу и прочую галиматью»

— Интрига в Единой лиге ВТБ была мертва до сезона-2019/20. Начиная с сезона-2011/12 ЦСКА являлся бессменным лидером. И казалось, что безальтернативность «армейскому» чемпионству — это что-то привычное. Но в этом сезоне в лидеры вышли подмосковные «Химки». С чем это можно связать? Ведь и у вас, и у главного конкурента летом была очень похожая ситуация — гигантское обновление.

— Не согласен с вашим утверждением. В российском баскетболе всегда были команды, достаточно сильные по уровню таланта, чтобы рассчитывать на золото. Вспомните: «Химки» уже выигрывали регулярный чемпионат, последние два года только случайные осечки не позволяли добиться того же УНИКСу, «Локомотив-Кубань» однажды вёл 2-0 в четвертьфинальной серии с ЦСКА. Соперникам всегда чего-то не хватало на решающих стадиях, но это отдельная тема для разговора. Что касается «Химок» сейчас, они провели одну из самых масштабных трансферных кампаний в истории. Этот состав позволяет добиться максимальных результатов. «Химки» невероятно талантливы в нападении, в этом плане в Европе стоят вровень с «Эфесом», «Реалом», «Барселоной». Они блестяще прошли дистанцию «регулярки» в Лиге ВТБ и неплохо справлялись с проблемами в Евролиге. Невероятно сложно выстроить какую-то систему защиты против такой команды, где каждый может атаковать с любой дистанции.

— Были ли вы вообще готовы к тому, что команда с привычных лидирующих позиций может опуститься немного ниже, пусть и обеспечивая себе место на выход в плей-офф, а главный конкурент взберётся наверх турнирной таблицы?

— Болельщики привыкли к тому, что ЦСКА борется за победу в каждом матче, но в последние годы мы всё же стараемся перестроить свой менталитет на стратегическое мышление. У меня было много разговоров на эту тему с главным тренером, и мы в итоге нашли понимание. Команде не ставится обязательной задачей стать первой в регулярном чемпионате. Стараемся, как стайер, разложить силы по дистанции, подойти готовыми к решающим стадиям. Сложно было рассчитывать на форс-мажор и распределение мест за несколько кругов до финиша. В последние годы в Евролиге что ЦСКА, что другие клубы, заняв первое место в «регулярке», потом не выигрывали финал.

— Несмотря на то что Единая лига ВТБ заявила, что чемпион текущего сезона определён не будет, «Химки» всё-таки надеются получить звание чемпиона России. Это будет справедливо?

— Справедливость в целом и в спорте в частности вообще очень относительная вещь. Было ли справедливым наше поражение в Стамбуле в финале Евролиги в 2012-м? Это была лучшая по составу команда ЦСКА в новейшей истории, которая катком прошлась по «регулярке». Было ли справедливым поражение от «Маккаби» в полуфинале Евролиги в 2014-м, когда, ведя в счёте, мы на ровном месте потеряли мяч? Была ли справедливой победа ЦСКА над «Химками» в плей-офф Евролиги, когда столик подмосковной команды допустил ошибку? Был ли справедливым исход финала в Берлине в 2016-м, когда добивание Виктора Хряпы спасло для нас проигранный матч и перевело игру в овертайм? На эти вопросы нет ответа, но объединяет их одно — всё это происходило на паркете. В нынешней ситуации не приходится размышлять категориями справедливости. Понимаем, что для выполнения спонсорских контрактов любое подведение итогов сезона лучше, чем просто отмена без выявления победителя — тогда сезон может быть признан несостоявшимся и клубы окажутся в сложном положении перед партнёрами. Потому мы просто ждём от Лиги ВТБ и РФБ формального решения, неважно какого. Для ЦСКА не имеет значения, какими будут эти итоги, поскольку выигрывать и проигрывать надо на паркете, там определяются чемпионы. Мы вторые в таблице Лиги ВТБ, но даже если бы мы шли на первом месте, я бы считал так же. Если честно, даже рад, что мы сейчас не первые. Мне трудно представить тот объём негатива, который обрушился бы на ЦСКА, если бы тем или иным решением клуб был признан чемпионом. Устали бы читать про позор отечественного спорта, админресурс, карманную лигу, вечного чемпиона, собирающего трофеи по указке сверху, отсутствие уважения к соперникам и прочую галиматью. Причём говорили бы и писали это те же люди, которые сейчас ратуют за ту самую справедливость, о которой вы меня спросили.

Евролига. Матч ЦСКА — «Химки» Сергей Булкин/NEWS.ru

«Вместо дня рождения мы с тренером по телефону решали, подписывать или не подписывать Джеймса»

— Понятно, что после расставания с одними иностранными лидерами команду пополнили другие. Ожидалось ли, что того же Нандо де Коло так быстро сумеет заменить Майк Джеймс?

— Если считать Майка заменой для Нандо, то она, в любом случае, получилась неожиданной. Никто не предполагал, что он будет отчислен «Миланом» и появится на рынке, когда мы почти сформировали состав. У меня в июле был день рождения, и вместо праздника мы с тренером по телефону решали, подписывать или не подписывать его.

Так получилось, что Майк с первых игр взял на себя ответственность, потому что он никогда её не боялся. Причём, не могу сказать, что он хотел получить такую роль во что бы то ни стало, но так сложились обстоятельства, что он не постеснялся стать лидером ЦСКА. Это и хорошо, и плохо. У тебя есть человек, который может решить исход матча, который с высокой степенью эффективности набирает очки. Травма Клайберна заставила Джеймса взять на себя больший объём работы. Нам бы хотелось продолжить отношения. Получится или нет — вопрос переговоров. Cвязка Джеймса и Клайберна обладает огромным потенциалом. Они хорошие товарищи, и это может быть плюсом на паркете. Минус таков: к сожалению, соперники знают, как против нас играть. В ключевой момент все понимают, что мяч будет у Майка Джеймса. Иногда ему хватает индивидуального мастерства решить эпизод, решить матч, иногда — нет. Но я рад, что Джеймс в ЦСКА. Не буду скрывать, насчёт Майка было много размышлений, связанных не с игрой, а с тем, примет ли он правила большой организации.

— И в то же время самой неоправданной покупкой кажется приобретение атакующего защитника Рона Бэйкера, чей индекс полезности за 27 матчей в Евролиге составил чуть больше 2,5. Что помешало американцу проявить себя?

— Исключительно отсутствие опыта игры в европейский баскетбол. Оглянитесь: сколько вы можете назвать американцев, которые сразу смогли проявить себя на высоком уровне? Практически каждый, кто вырос в Штатах, проходит долгий путь к признанию в Евролиге, часто «поднимаясь» из «маленьких» клубов и лиг.

— При этом в ЦСКА, как и в предыдущие годы, всё равно многое решают легионеры, да и времени на паркете они проводят больше. Российские баскетболисты не могут составить должную конкуренцию?

— Внутри команды мы никогда не делили игроков на «своих» и «чужих». Тренер выбирает того, кто лучше готов в настоящий момент. К сожалению, сейчас не так много ребят с российскими паспортами, которые способны оказать помощь команде — лидеру Евролиги. Но это снова отдельная тема для разговора.

— В итоге вынужденная мера обновления команды отразилась на результатах в Евролиге — за последние четыре года (начиная с сезона-2016/17) ЦСКА по итогам регулярного чемпионата всегда находился в тройке лидеров, в этом же году — впереди вас турецкий «Эфес» и испанские «Реал» с «Барселоной». В случае если Евролига продолжит чемпионат, возникают ли опасения уступить в плей-офф?

— С учётом потерь, прихода новичков, травмы Клайберна, которую я упоминаю, кажется, в третий раз, нынешние результаты в Евролиге выглядят не просто удовлетворительными, а даже в какой-то мере удивительными. Мы не просто идём в зоне плей-офф, но и рассчитываем на преимущество домашней площадки — с учётом формата Евролиги не имеет большого значения, на какой позиции в первой четвёрке ты финишируешь. Что касается опасений: конечно, я не Ванга, чтобы знать наверняка, как сложится серия плей-офф. Повторю, качество игры в феврале-марте позволяло смотреть в будущее с оптимизмом.

Уилл Клайберн Сергей Булкин/NEWS.ru

«Понижения зарплат неизбежны, иначе большинство клубов попросту обанкротится»

— Вообще Евролига приятно удивила в этом году, усилив конкуренцию. В европейском чемпионате дебютировал петербургский «Зенит». Конечно, для «сине-бело-голубых» этот сезон сложился неудачно. Какие очевидные ошибки российского клуба бросились вам в глаза? Может, как «старожил» Евролиги дадите питерцам совет?

— Не совсем корректно давать советы коллегам, особенно не зная всех нюансов их работы. Уверен, они сами уже провели анализ и сделали выводы. Главная проблема «Зенита» в Евролиге лежит на поверхности и понятна каждому болельщику. Предоставление wild card — хорошая идея, Евролига выбирает критерии без привязки к результатам национальных чемпионатов. В то же время её обладатель называется поздновато, в июле, когда уже очень сложно комплектоваться. «Зенит», по сути, подбирал состав под участие в Еврокубке, когда на рынке не осталось игроков, способных решать задачи на другом уровне.

— В том же футболе FIFA просит спортсменов пойти на снижение зарплат, чтобы клубы избежали больших убытков. Есть ли какие-то предложения со стороны Евролиги?

— Этот вопрос Евролига сейчас обсуждает с профсоюзом игроков. Думаю, понижения зарплат неизбежны, иначе большинство клубов попросту обанкротится. Теряют клубы — потеряют и игроки. Никто не сможет платить прежние суммы.

— А в Казахстане, например, и вовсе несколько клубов приостановили действия контрактов футболистов на время коронавируса. В баскетбольном мире не возникает подобных разговоров?

— Разговоров всегда много. Но есть определённые обязательства, которые ты обязан выполнять в любом бизнесе, в том числе, в спортивном. А ещё есть отношения между клубом и игроками, позволяющие создавать правильную «химию», строить побеждающую команду. Это сложный путь, и единого рецепта здесь нет.

«Итудису удаётся поставить Джеймса в нужные рамки»

— Возвращаясь к новому лидеру ЦСКА, иногда кажется, что Майку часто мешает чрезмерная эмоциональность, которая сказывается на игре. Почему ему не удаётся периодически контролировать свои эмоции?

— Наверное, это вопрос к Майку. Все люди — разные, и это прекрасно. К тому же, я бы не сказал, что эмоциональность Джеймса серьёзно вредит его игре. И если такое случается в некоторых эпизодах, Димитрису Итудису, на мой взгляд, удаётся поставить баскетболиста в нужные рамки.

— Он регулярно выражает свои мысли через Twitter, в том числе и насчёт разумности продолжения Евролиги. Не делился с руководством своим недовольством?

— Времена изменились. Для современной молодёжи и спортсменов абсолютно нормально доносить свои мысли через Twitter. Я человек старой формации, у меня нет Instagram и Twitter, всегда сначала предпочитаю личное общение. Майк — другой, и я не хочу его за это упрекать. У нас хороший контакт с каждым из игроков, клуб всегда открыт для разговора. Но по важным моментам, которые касаются каждого, мы ведём диалог с нашим капитаном Кайлом Хайнсом, который помогает выработать общую позицию, позволяет структурировать обмен мнениями между руководством, тренерским штабом и игроками.

Главный тренер ПБК ЦСКА Димитрис Итудис и гирок ПБК ЦСКА Майк Джеймс (слева) Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— Уилл Клайберн, который как раз составил бы конкуренцию Майку, всё ещё восстанавливается после травмы. Как проходит лечение?

— Лечение Уилла проходит по плану, даже с небольшим опережением графика. Форсировать его возвращение в строй никто не собирается. Главное — чтобы Клайберн был стопроцентно готов к началу следующего сезона. Постараемся сохранить контроль над его восстановлением дистанционно.

— Какие позиции нуждаются в укреплении?

— Пока сезон официально не окончен, говорить об укреплении позиций преждевременно. К тому же этот вопрос правильнее адресовать главному тренеру. Если бы все планы сбылись, должна была получиться очень интересная команда. Теперь всё под большим вопросом. Надеюсь, ответы найдём.

«Командой становится трудно управлять, амбиции игроков растут»

— Как Димитрис Итудис справился с первым сезоном после завоевания титула чемпиона Евролиги? При очевидных и осознанных проблемах с перестройкой состава виден ли у тренера прежний огонь в глазах? Не выработал ли он свой ресурс именно в ЦСКА?

— Во-первых, Димитрису второй раз приходится «справляться» с такой «трудностью», как второй сезон после чемпионского. Командой становится трудно управлять, амбиции игроков растут. Во-вторых, у меня никогда не возникало сомнений в уровне мотивации Димитриса. Он настоящий фанат своего дела, человек, который думает о баскетболе 24 часа в сутки. У него характер победителя и настоящего трудяги.

— Вы довольны тем, как адаптировался в команде Джоэл Боломбой? Есть ли задумки продолжать поиски таких качественных легионеров, которым можно было бы оформить российский паспорт?

— Джоэл — пример баскетболиста, которому понадобилось время на адаптацию в Европе после учёбы и профессионального опыта за океаном. Думаю, всем очевидно, что он играет лучше и лучше, уже сейчас является твёрдым игроком ротации. Что касается натурализации, она не входит в число наших приоритетных занятий. В случае с Боломбоем этот процесс был естественным. Мама Джоэла, Татьяна, — русская, отец Жозеф учился в Советском Союзе и прекрасно говорит по-русски. Да и Джоэл постепенно вспоминает язык, на котором отлично говорил в детстве.

Джоэл Боломбой Сергей Булкин/NEWS.ru

«Мы рады за наших коллег из других клубов: их сила позволяет ЦСКА поддерживать высокий уровень»

— ЦСКА в нынешнем сезоне, помимо проигрышей «Химкам», потерпел ещё несколько неожиданных поражений в Единой лиге ВТБ. Они стали следствием той самой перестройки состава и, возможно, некоторого снижения его среднего уровня или середняки нашего чемпионата сумели прибавить, приблизившись по своему уровню к ЦСКА?

— Всегда сложно выделить какую-то одну причину. Добавлю ещё, что «Енисею» мы проиграли на самом старте, после плотной предсезонки, победы в Кубке Гомельского и медиадня Евролиги, после долгого перелёта в Красноярск. В Казани мы уступили, прилетев туда прямиком из Барселоны, были эмоционально выхолощенными после яркой выездной победы над фаворитом. Поражение от «Химок», напротив, было после обидного и физически тяжёлого поражения в овертайме от «Панатинаикоса» в Калининграде. Не хочу, чтобы вы подумали, будто мы ищем какие-то оправдания неудачам. Просто у них всегда есть причины. Проигрывать по ходу сезона естественно и даже полезно. Все хорошо помнят победную серию ЦСКА в 2005-м и чем закончился тот сезон.

В то же время вы правы: конкуренция в Единой лиге ВТБ становится всё серьёзнее, чемпионат по-настоящему интересен. Мы рады за наших коллег из других клубов: их сила позволяет ЦСКА поддерживать высокий уровень.

— Понятно, что трудно оценивать не доведённый до конца сезон Евролиги, но идея с расширением числа команд до 18 вам понравилась? Может быть, стоит добавить ещё две? Или вернуться к 16?

— Думаю, на сегодня мы имеем оптимальный формат регулярного чемпионата. Говорить о других изменениях преждевременно: мы играли в хорошем ритме и довольно плотном графике, уровень конкуренции и интерес зрителей высок. При этом Евролига и её клубы постоянно изучают ситуацию и просчитывают возможные модификации регламента.

— Какой сценарий развития событий с незавершённым чемпионатом Евролиги видится вам в нынешних условиях пандемии самым оптимальным, а какой — наиболее реальным? Нужно любой ценой доиграть «регулярку» и плей-офф, завершить «регулярку» сейчас, не проводя несколько туров, и сыграть плей-офф, придумать новый формат плей-офф, например, сразу провести «Финал четырёх»? Или нужно последовать примеру других видов спорта и досрочно завершить сезон?

— Первое, о чём мы сейчас думаем — здоровье игроков, участников соревнований, зрителей. Нельзя строить никакие планы, пока мы не будем иметь гарантий безопасности. Да, мы уже соскучились по большому баскетболу, ждём возможности вернуться к игре, надеемся на лучшее. Следует понимать, что сейчас из-за многочисленных ограничений, связанных с пандемией, в Европе практически все команды распущены. Потребуется время на восстановление авиасообщения, возвращение игроков, короткий тренировочный сбор. При оптимистичном развитии событий можно постараться доиграть все матчи в июне и начале июля, уплотнив расписание. Тем более что большинство национальных лиг уже объявило о завершении соревнований.

Болельщики ЦСКА Сергей Булкин/NEWS.ru

— Как долго, на ваш взгляд, НБА будет держать паузу, не объявляя о завершении сезона? Каков дедлайн, после которого доиграть прерванный чемпионат будет уже нереально?

— Как вы знаете, НБА — исключительно коммерческая лига, которая не привязана к другим спортивным событиям, не скована никакими рамками. В теории сезон можно доигрывать хоть осенью и переносить старт следующего на любую удобную дату.

— Как вы сами противостоите коронавирусу? Носите маску? Реже выходите на улицу? Или на вашем рабочем графике предложенные московским мэром ограничения никак не сказались?

— Клуб выполняет все распоряжения властей. Соблюдаем карантин, на улицу выходим по необходимости, общие тренировки в ЦСКА прекратили. Игроки поддерживают форму самостоятельно. То же могу сказать и о себе, тренируюсь ежедневно.

— Ваш прогноз: когда всё это закончится и весь мировой спорт, в том числе и баскетбол, вернётся к привычной жизни?

— Не хочу слыть прожектёром, особенно в вопросе, который касается человеческих жизней. Пока слишком много ограничений в разных странах, и требуется очень много времени для возникновения ситуации их отмены или упрощения. Пока хочу пожелать всем здоровья, попросить беречь себя и близких, соблюдать указания властей. Уверен, мы справимся и выйдем из кризиса ещё более сильными.