Российский нападающий Илья Ковальчук будет выступать в своём новом клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» под 17-м номером.
Ilya Kovalchuk will wear No. 17 with Washington.— Washington Capitals (@Capitals)
#ALLCAPS pic.twitter.com/upv7GhCEBX February 24, 2020
Ранее NEWS.ru писал, что «Монреаль Канадиенс» обменял российского нападающего Илью Ковальчука в «Вашингтон Кэпиталз» на право выбора в третьем раунде ежегодного драфта НХЛ.
В составе команды Ковальчук станет пятым российским хоккеистом и составит компанию форвардам Александру Овечкину и Евгению Кузнецову, защитнику Дмитрию Орлову и голкиперу Илье Самсонову.
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