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Все участники чемпионата мира 2020 года по конькобежному спорту в многоборье должны будут пройти медицинское обследование из-за распространения коронавируса.

Организаторы заявили, что они хотят быть уверены, что все спортсмены здоровы. Без справок конькобежцы не смогут посещать каток. Утверждённый медицинский осмотр является обязательным для аккредитации на турнир, поэтому мы не...