Илья Ковальчук Илья Ковальчук Фото: Vincent Ethier/Icon Sportswire/Global Look Press

Российский нападающий Илья Ковальчук будет выступать в своём новом клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» под 17-м номером.

Ранее NEWS.ru писал, что «Монреаль Канадиенс» обменял российского нападающего Илью Ковальчука в «Вашингтон Кэпиталз» на право выбора в третьем раунде ежегодного драфта НХЛ.

В составе команды Ковальчук станет пятым российским хоккеистом и составит компанию форвардам Александру Овечкину и Евгению Кузнецову, защитнику Дмитрию Орлову и голкиперу Илье Самсонову.

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