В России оценили вероятность участия Загитовой в Олимпиаде-2022

https://static.news.ru/photo/7dccdf80-bec7-11eb-962d-96000091f725_660.jpg Алина Загитова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Горшков, президент Федерации фигурного катания России (ФФКР), оценил вероятность участия Алины Загитовой в Олимпийских играх 2022 года. Слова функционера приводит РБК.

Нет, нет, нет, точно. Мы желаем Алине всяческих успехов, очень надеемся, что у неё всё будет получаться, — сказал Горшков.

26 мая жители Японии раскритиковали приехавшую в их страну Загитову. Они посчитали, что во время пандемии ей лучше было остаться дома или хотя бы пройти двухнедельный карантин.

Алина Загитова приостановила карьеру в декабре 2019 года. В преддверии сезона-2021/22 фигуристка не вошла в состав сборной России.