В Кремле отреагировали на возможный бойкот США Олимпиады-2022 в Пекине

В Кремле негативно относятся к возможному дипломатическому бойкоту зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине со стороны США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. По его словам, российский лидер Владимир Путин получил приглашение посетить церемонию открытия соревнований.

Президент Путин имеет приглашение председателя посетить Пекин по случаю открытия Олимпиады. После того как все детали будут согласованы, мы сделаем совместно с нашими китайскими партнёрами объявление о такой поездке, — заявил Песков.

На вопрос о том, как в Кремле оценивают возможный дипломатический бойкот Игр-2022 со стороны США, Песков ответил: «Негативно».

18 ноября американский президент Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты Америки рассматривают возможность дипломатического бойкота Олимпиады, которая состоится в феврале 2022-го. В Белом доме сообщили, что у Вашингтона есть «серьёзные опасения» по поводу нарушения прав человека в КНР.

Ранее стало известно, что на Играх в Пекине сборная России выступит под аббревиатурой ROC (Russian Olympic Committee) из-за санкций, введённых Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Вместо гимна отечественные спортсмены будут использовать фрагмент из Первого концерта Петра Чайковского для фортепиано с оркестром.