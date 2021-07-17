В федерации плавания объяснили, выступит ли Ефимова на дистанции 200 метров

Трёхкратный призёр летних Олимпийских игр, российская пловчиха Юлия Ефимова не примет участия на дистанции 200 метров брассом на Олимпиаде-2020 в Токио. Вице-президент Всероссийской федерации плавания Виктор Авдиенко объяснил «Газете.Ru» данное решение.

Варианта, при котором Ефимова выступит на дистанции 200 метров брассом на Олимпиаде, не существует, — сказал Авдиенко.

По его словам, это связано с установленными правилами. Более того, её участие в этой дистанции не обсуждалось, а все заявки уже отправлены в оргкомитет Токио. Если бы она смогла победить в чемпионате России, который проходил в апреле, вопросов бы не возникало. Тем более, как отметил вице-президент, во время отбора другие спортсмены показали «достаточно высокие результаты».

Если бы у них были слабые результаты, это одно. А там результаты были достаточно высокие. Здесь мы не в силах принять какое-то иное решение. К тому же это только расшатывало бы команду, — заключил он.

Шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы заняла на чемпионате России на дистанции 200 метров лишь третье место и таким образом лишила себя участия в Олимпиаде. Она выступит только на дистанции 100 метров.

Неожиданной новостью стало попадание на Игры британского легкоатлета, выступающего в беге на дистанции 5000 метров. Эндрю Бутчарт отправится на Олимпиаду-2020 в Токио, несмотря на дисквалификацию сроком на 12 месяцев.