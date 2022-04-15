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Упавшему на шоу фигуристу Семененко диагностировали сотрясение мозга

11:18, 17 апреля 2022
Упавшему на шоу фигуристу Семененко диагностировали сотрясение мозга Евгений Семененко Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press
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Российскому фигуристу Евгению Семененко диагностировали сотрясение мозга после падения на шоу Евгения Плющенко в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС. Фигурист пытался исполнить четверной прыжок в показательном номере, но упал и ударился головой об лёд.

Диагноз — сотрясение мозга. У него многочисленные гематомы на голове, но никаких серьёзных внутренних повреждений нет, — заявила тренер Татьяна Мишина.

Падение произошло на шоу «Союз чемпионов» 16 апреля. Сразу после инцидента фигурист предпринял несколько попыток встать на ноги самостоятельно, но не смог устоять и упал на зрителей в первом ряду. Спортсмена унесли со льда на носилках.

Ранее тренер Алексей Мишин рассказал о состоянии своего подопечного Евгения Семененко после болезненного падения. По словам наставника, Семененко пришёл в сознание и чувствует себя хорошо.

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