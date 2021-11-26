У Кристины Резцовой сломалась винтовка перед спринтом в Эстерсунде

У российской биатлонистки Кристины Резцовой, дочери трёхкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой, сломалась пружина на спусковом механизме винтовки в преддверии спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Как заявил в эфире «Матч ТВ» корреспондент Денис Левко, оружие спортсменки удалось экстренно отремонтировать.

Кристине Резцовой чинят оружие. Дело в том, что сломалась пружина на спусковом механизме, и экстренно пришлось менять весь спусковой механизм. К счастью, пристрелка уже заканчивается. Кристина всё нормально сделала, отстреляла хорошо, всё удалось настроить, — сказал Левко.

По итогам спринтерской гонки Резцова заняла 33-е место, уступив лидеру — шведке Ханне Эберг 1 минуту 36,9 секунды. Российская спортсменка допустила два промаха — оба на стойке. Лучшей из россиянок в забеге стала Ульяна Нигматуллина, финишировавшая с 19-м временем (+ 1:03,7).

Кристина Резцова является двукратной серебряной медалисткой чемпионата Европы по биатлону. В 2020 году она в составе сборной России стала второй в смешанной эстафете, а также заняла вторую строчку в гонке преследования.

Ранее сообщалось, что российский биатлонист Эдуард Латыпов допустил ошибку, пропустив поворот на заключительную прямую во время индивидуальной гонки на 20 км на Кубке мира в шведском Эстерсунде. Тем самым он лишился шансов на попадание в тройку лучших по итогам соревнований.