Туктамышева высказалась о возможной беременности

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Российский фигурист Владимир Самойлов, который ранее выступал под руководством Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко, будет представлять сборную Польши. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Сам спортсмен подтвердил смену гражданства, однако не раскрыл причину такого решения. 22-летний фигурист является победителем и призёром этапов Кубка России и юниорского Гран-при. В арсенале Самойлова есть все четверные прыжки,...