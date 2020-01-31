https://static.news.ru/photo/36faed46-43e8-11ea-8551-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Мама и тренер чемпионки мира среди юниоров по биатлону Анастасии Халиуллиной Екатерина Халиуллина объяснила, почему юниорская сборная России выступает успешнее, чем взрослая.

Юноши и юниоры тренируются не все со сборной командой. Здесь соревнуются несколько систем подготовок, а в сборной все тренируются по одному плану, нет соревнования методик между собой. Если бы у нас были разные подходы к подготовке национальной сборной, больше индивидуализации, то и результат был бы лучше, — рассказала Халиуллина NEWS.ru.

Также тренер отметила, что в сборной системная ошибка ударила по всем спортсменам сразу, но ещё есть время, чтобы подготовиться к выступлению на чемпионате мира.

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