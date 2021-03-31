Тренер биатлониста Сучилова рассказал, за что его дисквалифицировали

https://static.news.ru/photo/641a955c-92bf-11eb-983f-96000091f725_660.jpg Семён Сучилов Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Тренер сборной команды ХМАО-Югра Сергей Алтухов прокомментировал дисквалификацию своего подопечного Семёна Сучилова, который финишировал третьим в гонке преследования на чемпионате России в Ханты-Мансийске, но был дисквалифицирован за нарушение правил на огневом рубеже.

Семён допустил грубую ошибку на рубеже. Во время второй стрельбы у него заклинило патрон. Он его поправил, дослал в патронник и сделал выстрел. Потом у него снова заклинил патрон. Он поменял обойму, что запрещено правилами соревнований и сделал ещё четыре выстрела из другой обоймы, после чего ушёл на трассу. По правилам он должен был разрядить сломанную обойму и закрыть оставшиеся мишени дополнительными патронами или другой обоймой. Это стопроцентная ошибка спортсменка, который переволновался и забыл правила, — приводит слова Алтухова спецкор NEWS.ru.

Также тренер отметил, что Сучилов очень расстроился из-за дисквалификации, но смысла опротестовывать решение жюри не было, так как оно было в полном соответствии с правилами.

Как сообщал NEWS.ru, чемпион России в гонке преследования Эдуард Латыпов прокомментировал условия, в которых проходили соревнования, работу лыж и борьбу на последнем круге с Матвеем Елисеевым.