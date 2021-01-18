Трефилов назвал наиболее неудобного соперника сборной России по гандболу

https://static.news.ru/photo/52b7bab6-59ac-11eb-8864-fa163e074e61_660.jpg Евгений Трефилов Фото: Федерация гандбола России/vk.com

Первый вице-президент Всероссийской федерации гандбола Евгений Трефилов прокомментировал победу мужской сборной России над южнокорейцами со счётом 30:26 в заключительном матче предварительного раунда чемпионата мира — 2021.

Команда Кореи — самая молодая. Все так обычно и делают — отправляют «молодёжку» и обкатывают её. Видно, что они готовятся к следующей Олимпиаде. Да, мы сильнее, крупнее, здоровее, но техника исполнения у корейцев уже виртуозная. У нас тяжёлая защита — это показывает, что работать ещё есть над чем, — сказал Трефилов корреспонденту NEWS.ru.

Сборная России досрочно обеспечила себе выход в основной раунд чемпионата мира, ранее сыграв вничью с Белоруссией (32:32) и обыграв команду Словении (31:25), так что эта игра была более тренировочной. Впереди коллектив Велимира Петковича ждёт основной этап. Соперниками сборной стали Египет, Швеция и Северная Македония. По мнению Трефилова, наиболее неудобный соперник из этой тройки — шведы.

Египет проводит турнир — отдадим ему 10%, у арабов хорошие броски. Для нас самые неудобные — шведы, с македонцами мы знаем, как играть. Одну игру со сборной Швеции мы сыграем либо вничью, либо уступим, а это чревато тем, что выше не попадём. Посмотрим, на сколько хватит наших ребят, потому что нормального тренировочного сбора не было — коронавирус всё спутал. Так что они играют с чистого листа, но желаю удачи. Нам нужен результат как можно выше, — добавил он.

Как писал NEWS.ru, Международная федерация гандбола лишила мужскую сборную России флага на предстоящем чемпионате мира в Египте. Вместо привычного обозначения RUS команда получит отображение в официальных документах и трансляциях под аббревиатурой RHF (Russian Handball Federation), сборной также разрешили использовать логотип федерации, но без надписей, только его графическую часть.

После решения CAS об отстранении российских спортсменов от крупных международных соревнований Международная федерация гандбола применила к спортсменам России санкции. Так, логотип России должен быть заменён нейтральным символом, а на форме спортсменов недопустимы надписи «Россия». Если же такие надписи будут, то рядом должно располагаться не менее заметное словосочетание «нейтральный атлет».