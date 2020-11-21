Траньков о Коляде: немногие фигуристы в мире могут с ним соперничать

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Журналист из США Филипп Херш обратится с жалобой в Международный союз конькобежцев (ISU). Американец считает, что на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве нарушались санитарные правила.

Херш на своей странице в Twitter написал, что правила ISU требуют, чтобы все спортсмены и тренеры носили маски за пределами льда и соблюдали дистанцию в полтора метра. Журналист заявил, что...