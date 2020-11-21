Траньков о Коляде: немногие фигуристы в мире могут с ним соперничать

Олимпийский чемпион 2014 года в парном катании Максим Траньков поделился впечатлением от выступления мужчин на Гран-при России по фигурному катанию. Коляда, набрав 281,89 балла, стал победителем соревнований.
Результаты ожидаемые. Если Коляда катается, то немногие фигуристы в мире могут с ним соперничать. Это топ-фигурист в нашей команде, с хорошим катанием и прекрасной произвольной, которую ему поставил Илья Авербух. К сожалению, прокат был не безошибочным, но, кстати, совсем грубых помарок ему удалось избежать. Композиция заиграла, и за счёт компонентов Миша оказался на первой строчке, — сказал Траньков в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.
Также специалист прокомментировал произвольный номер Мориса Квителашвили, который расположился на второй строчке.
У Мориса был более сложный прыжковый контент. Он прыгал три четверных прыжка и с третьим, к сожалению, не справился. Будь на его месте чисто выполненный тройной аксель, например, он бы сумел навязать борьбу. Падение повлияло и на общую свежесть в концовке программы, и на восприятие композиции в целом. В принципе, сегодня мужчины хорошо катались. Поэтому закономерная вторая строчка. Это тоже очень хороший результат, — отметил он.
По мнению Транькова, рано говорить о высоком уровне мужского катания в нашей стране без серьёзных международных стартов.
Сейчас мы просто радуемся тому, что имеем. Но открытым остаётся вопрос, как наши фигуристы будут смотреться на фоне японцев и американцев, — заключил Траньков.
Ранее, как писал NEWS.ru, Траньков не согласился с мнением тренера Евгения Плющенко в отношении того, что скандалы двигают фигурное катание вперёд.