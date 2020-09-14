Штокалов рассказал о затягивании процесса с передачей ему медали Игр-2016

https://static.news.ru/photo/619b1236-f754-11ea-8744-fa163e074e61_660.jpg Илья Штокалов Фото: ilia_shtokalov86

Российский гребец-каноист Илья Штокалов рассказал, почему затянулся процесс с передачей ему бронзовой медали Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Они [МОК] ждут разбирательств с нашими атлетами — не атлетами. На самом деле я не слежу за тем, с кем они там разбираются. Сказали, что пока с Россией не пройдут все суды, они ничего делать не будут. Но мне непонятно, почему они привязывают лёгкую атлетику к нашей федерации [гребли на байдарках и каноэ]. Это очень странно и даже обидно. Разбирайтесь с ними отдельно, зачем к нам привязывать. Мы к этим историям не имеем никакого отношения, — сказал Штокалов в разговоре с корреспондентом NEWS.ru, отвечая на вопрос, как обстоят дела с бронзовой медалью Рио.

В последний раз спортсмен высказал надежду, что ситуация по этому вопросу может разрешиться после пандемии коронавируса.

11 июля 2018 года Спортивный арбитражный суд сообщил об отклонении апелляции молдавского каноиста Сергея Тарновского, показавшего в Рио-де-Жанейро третий результат на дистанции 1000 метров и впоследствии лишённого бронзовой награды за нарушение антидопинговых правил. Штокалов на Играх-2016 занял четвёртое место, уступив молдавскому спортсмену по фотофинишу. МОК в августе того же года принял окончательное решение о передаче бронзы Игр-2016 россиянину.

Ранее NEWS.ru писал, что олимпийский огонь, прибывший в Токио к началу летней Олимпиады 2020 года, был помещён в токийский Олимпийский музей до следующего года в связи с переносом Игр.