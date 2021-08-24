Стало известно, под каким флагом выступят российские гимнасты на ЧМ

Сборные РФ по спортивной и художественной гимнастике представят Россию на грядущих чемпионатах мира под флагами национальной федерации.

На чемпионатах мира по спортивной и художественной гимнастике российские спортсмены выступят под флагом с логотипом федерации на белом фоне. Гимном будет фрагмент из Первого концерта Петра Чайковского, — говорится в сообщении пресс-службы Международной федерации гимнастики.

Чемпионат мира по художественной гимнастике будет проходить в японском городе Китакюсю с 18 по 24 октября, соревнования по спортивной гимнастике пройдут там же, но несколько позже: с 27 по 31 октября.

По решению Спортивного арбитражного суда сборной России запрещено выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом и гимном своей страны до декабря 2022 года.

Ранее Владимир Путин наградил Арину Аверину, занявшую второе место на Олимпиаде в соревнованиях по личному многоборью, орденом II степени «За заслуги перед Отечеством».