Кубинский лёгкий форвард и защитник Ховард Сант-Рос в январе этого года перебрался из греческого АЕКа в столичный ЦСКА. В беседе с корреспондентом NEWS.ru он рассказал о причинах такого решения, поделился подробностями ощущений после дебюта в Евролиге, а также сравнил греческих и российских болельщиков.

«Хочу доказать команде, что они не ошиблись во мне»

— Вы приехали в Москву чуть больше недели назад. Какие впечатления?

— Всё классно, я пока осматриваюсь, как вы заметили, я приехал совсем недавно, но постепенно обретаю новые знакомства и знания.

— Успели уже погулять по столице?

— Ох, к сожалению, нет. Я приехал и сразу приступил к тренировке перед игрой, которая состоялась на следующий день. Пока я нахожусь под каким-то собственным давлением, хочу доказать и себе, и команде, что они не ошиблись во мне.

— Были ли вы в России раньше?

— Да, конечно. Когда я играл за «Нимбурк», мы бывали с коллективом в России. Я знаю, как в целом выглядят Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, что ещё... Я не знаю, у меня плохо с названиями российских городов, они сложно произносятся (смеётся).

«Интересно посмотреть на знаменитый русский мороз»

— После теплой Греции сложно было переезжать в холодную Москву?

— На самом деле, не так уж и холодно, как все говорят, хоть у меня Россия всегда ассоциировалась с холодом. Но я приехал и удивился. Мне все говорили покупать тёплую зимнюю одежду, чтобы не замерзать при −15, −20 градусах, но за всё время нахождения в Москве, погода, кажется, не опустилась ниже отметки −2, −3. Всё хорошо, мне нравится.

— В этом году в Москве просто зима не такая холодная, может, вы нам тепло привезли.

— Может быть (смеётся), но мне было бы интересно посмотреть на знаменитый русский мороз. Это, должно быть, круто!

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Я не думаю, что многие люди отказываются от предложений ЦСКА»

— Когда ЦСКА сделал вам предложение о переходе, долго ли думали?

— Я думал над предложением два дня, потому что ЦСКА тоже размышлял над моей кандидатурой, руководство рассматривало варианты, пыталось прийти к лучшему решению с моим бывшим клубом. Это продолжалось пару дней, когда все вопросы были решены, я был готов вылетать.

— Вы знали, что вы являетесь первым баскетболистом из Кубы в истории ЦСКА?

— Да, ребята сказали мне об этом (смеётся).

— Когда прилетели?

— Да, когда я прибыл в Москву, приехал знакомиться с командой, они мне сказали: «Добро пожаловать, ты первый кубинский игрок, который будет играть за ЦСКА». Это круто! Мне очень понравилось (смеётся).

— Вы сыграли первые игры в Евролиге. Как ощущения?

— Ощущения отличные, потому что я не просто вышел на паркет, я сумел помочь команде, забить нужные очки на старте моей игры, и, если честно, быть здесь, играть в таком чемпионате — это потрясающе, даже не потрясающе — это восхитительно. Я сразу почувствовал себя частью коллектива, мы все делаем одно общее дело. Ребята очень классные, всегда подсказывают, помогают как на тренировках, так и во время матчей. Я стараюсь со всеми общаться и узнавать что-то новое о ЦСКА, Москве, партнёрах. Я знал, что «армейцы» — это не просто команда, это семья. И я чувствую их поддержку. Это очень важно.

— Но Лига ВТБ, например, для вас не является чем-то новым. С 2015 по 2018 вы играли в «Нимбурке», затем перешли в греческий АЕК. Теперь вы приехали в Россию. Было трудно принять решение?

— Вовсе нет. Я не думаю, что многие люди отказываются от предложений ЦСКА. Это чемпионы России, Евролиги прямо сейчас. Какой игрок откажется играть в составе чемпионского клуба? Я не сомневался в правильности принятия решения. Понятно, что как раз чемпионский титул заставляет соперников настраиваться на ЦСКА сильнее, но тем интересней играть.

— У вас не было достаточно времени, чтобы адаптироваться. Вы вышли на паркет на следующий день после заключения контракта. Насколько сложно было играть против «Реала», который не является простым соперником?

— Это было сложно, конечно, потому что вы правильно заметили, я вышел на следующий день после прилёта в Москву. Не было времени раскачаться. Сначала было непросто выходить на паркет: новая команда, новый тренер, новые баскетболисты. Ты пытаешься понять химию, взаимодействие, как парни перемещаются вокруг других игроков. Вокруг меня было всё новое: новый город, новые арены, новые болельщики, новый я. Надо было быстро набрать темп — это немного сложно.

— После двух игр с испанскими клубами вы сыграли против российской команды в Санкт-Петербурге. Понимаю, ещё рано делать выводы о чемпионате России, но какие впечатления сложились после игры?

— Нет-нет, я просматривал игры и понимал, что российский чемпионат, определённо, хорош. Здесь собраны отличные тренеры, команды, в которых очень талантливые игроки. И таких коллективов много: ЦСКА, «Локо», «Зенит», «Химки» — да это же коллективы отличного европейского уровня, а три из четырёх клубов представляют Россию в Евролиге. Это говорит о высоком уровне внутреннего чемпионата. Так что я понимал, что «Зенит» — это непростой соперник, тем более это битва двух столиц, как я узнал позже (смеётся). Но я думаю, мы показали достойную игру, порадовали болельщиков, которых было хорошо слышно, и привезли домой важную победу.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Фанаты АЕКа просто сумасшедшие»

— Вы родились на Кубе, но баскетбольное образование получили сначала в Италии, затем в Германии, а в Чехию вы попали в 2015 году. Какие особенности вы можете выделить, если сравнивать эти три страны?

— Хм, сложный вопрос. В целом везде всё одинаковое: ты берешь мяч, стучишь о паркет, подбрасываешь и попадаешь в кольцо. Но есть несколько мелочей, которые не нравятся, например, вам, мне, другому игроку или тренеру, но это всё настолько неважно, потому что невозможно угодить игрокам, собранных со всего мир, грубо говоря. А баскетбол-то везде одинаковый, мне кажется (смеётся).

— После «Нимбурка» вы переехали в Грецию, где показывали отличный результат, стали чемпионом Межконтинентального Кубка ФИБА-2019. Болельщики вас обожали. На своей странице в Instagram вы писали, что фанаты АЕКа были расстроены вашим решением. Какая атмосфера была в греческом клубе?

— Это было потрясающе. Фанаты АЕКа просто сумасшедшие, но в хорошем смысле этого слова. Если команда побеждает, а ты по показателям становишься в лидирующие позиции, то каждый вечер до следующей игры они будут поддерживать тебя, называя лучшим. Я не преувеличиваю, такое продолжается не один-два дня, а каждый вечер и ночь до следующего матча. Это круто. Я был в числе таких игроков, и болельщики не видели причин для моего перехода в другую команду. Конечно, они расстроились. Некоторые понимали мое решение, некоторые — нет. Переход в ЦСКА — это большая возможность профессионального роста для меня. Кто-то из болельщиков, кто нормально воспринял эту информацию, желали мне удачи, другие — гореть в аду. Болельщики разделились 50 на 50. Но ведь это нормально, так везде (смеётся). Надеюсь, я ещё увижусь с фанатами АЕКа.

— Ожидали, что московские болельщики настолько тепло вас примут?

— Я был открыт для общения с болельщиками и знакомством с ними, потому что я простой и открытый парень. Мне было очень приятно, что меня так тепло встретили и приняли болельщики. Я понимаю, что они другие, но очень доброжелательные и приветливые. Я уже успел их полюбить.

— Вообще сильная ли разница между греческими и российскими болельщиками?

— Да, очень большая разница. Греческие фанаты, как я сказал раньше, действительно, сумасшедшие (смеётся). Поверьте, у меня нет других слов для описания, они правда сумасшедшие. Это интересно. Не только я так считаю, они сами себя такими называют. Но я их люблю. Вот ситуация: если ты играешь хорошо и показываешь результат, они будут тебя поддерживать, помогать, заставлять чувствовать себя каким-то сверхчеловеком на паркете. Но они не понимают, что на одной игре я могу быть хорош, а на другой абсолютно противоположным. И если такое происходит, то все самые худшие слова мира полетят в тебя (смеётся). Они реально сумасшедшие, очень крутые. Российские болельщики более спокойные, понимающие, добрые. Пока у меня было мало времени узнать их получше, но я думаю, что разница всё-таки очень большая. Но я вижу, что болельщики ЦСКА всегда с командой, я слышал их в Москве, слышал, как они пели в Питере, уверен, что услышу их и в других городах России и Европы. Это круто. Поддержка очень важна.

«Я помню, как мы возвращались домой, а вокруг был огонь»

— Случается, что кубинские спортсмены бегут из Кубы в другие страны. Например, они едут на соревнования в США и остаются жить там. Были ли в вашей жизни такие случаи?

— Нет. В моей жизни никогда такого не было, потому что я переехал в Италию с моей мамой, которая вышла замуж, когда я был очень мал. Она взяла меня с собой, потому что я был совсем ребёнком. Я не сталкивался со случаями, когда кубинские спортсмены бежали в другую страну, но знаю, что такое, действительно, раньше замечалось. Но времена меняются, сейчас всё по-другому.

— Насколько сохранилось влияние коммунистической идеологии Фиделя Кастро? Как вы это помните?

— Это был сильный лидер, но я помню неприятности, которые были, особенно внутри моей семьи. Нам удалось пережить дни, которых на Кубе было немного, но иногда они были действительно сложные. Я помню, как мы возвращались домой, а вокруг был огонь, в прямом смысле. Но здорово, что мы пережили это все вместе.

— Раньше было много великих кубинских спортсменов: легкоатлеты, боксеры. Знаете ли вы кого-нибудь из них, или вы знаете только баскетболистов?

— Лично не знаю никого, но, конечно, я слышал их имена. Например, Альберто Хуанторена (бегун на короткие и средние дистанции, — NEWS.ru), волейболист Робертландия Симон, он, конечно, не из моего поколения игроков, но он отличный профессионал. Кто ещё, кто ещё... Хм, имена не приходят в голову, но на Кубе очень много крутых спортсменов.

— Если говорить о баскетболистах, то кто ваш кумир?

— Скотти Пипен, он великий баскетболист. Он является одним из величайших лёгких форвардов всех времён.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Все россияне едят борщ. А все кубинцы когда-то пробовали сигары»

— А теперь блиц.

— Вау, блиц, это что-то новенькое (смеётся).

— Пробовали ли вы курить кубинские сигары? Например, после победы в чемпионате НБА принято курить сигары в раздевалке.

— Да, конечно. Я же кубинец (смеётся). Это как россияне едят борщ. Все же едят борщ.

— А если нет?

— Да бросьте! Глупости, все россияне едят борщ. А все кубинцы когда-то пробовали сигары (смеётся).

— Есть ли мечта играть в НБА?

— Каждый баскетболист мечтает играть в НБА.

— За какой клуб хотели бы выступать?

— «Майами Хит», потому что именно этот клуб получил признание на Кубе (смеётся). Ну и вообще это классная команда.

— Я знаю, что у вас есть жена. Она уже переехала в Москву?

— Пока нет, она ждёт визу. Она сейчас в Греции, но вернётся в течение месяца. Очень скучаю.

— Понимаю, что у вас не так много свободного времени. Как его любите проводить?

— Дома. Сейчас я один, но, когда приедет моя жена, я буду проводить как можно больше свободного времени с ней, с моей семьей. У меня есть две маленькие собаки, мне нравится проводить с ними время.

— Какие ваши любимые фильмы?

— Комедии: «Coming to America» («Поездка в Америку»), потому что это фильм про жизнь, «Bad boys» («Плохие парни»). Я смотрю разные фильмы, но очень люблю комедии. Иногда мне кажется, что я как ребёнок, который только их и смотрит. Но это прикольно (смеётся).

— Кто ваш любимый актер?

— Уилл Смит. Он делает отличную работу, при этом каждый его фильм, я даже не могу выделить любимый, кажется, мне нравится все произведения с его участием, чему-то учит. У него большой жизненный опыт, и он пытается передать его зрителям.

— Какую музыку вы любите?

— Я всё ещё латиноамериканец (смеётся). Я люблю сальсу, бачату.

— А любимое блюдо?

— Итальянская кухня. Я обожаю пасту, о мой бог, паста — это просто нечто. Когда я бываю в Италии, я всегда покупаю пасту. Она просто божественна.

— О’кей, вы переехали в Россию. Как обстоят дела с языком?

— Я надеюсь, что смогу его выучить, правда. Каждый раз, когда я слышу русскую речь, я стараюсь удержать в голове слова и сохранить их, чтобы потом перевести и понять, что такое я только услышал.

— Какие слова уже хорошо знаете?

— О, их не так много. Например, «Да» и «Нет» (смеётся).