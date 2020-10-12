Самарин и «сборная» Тутберидзе: почему судьи часто помогают лидерам

Если вы думаете, что футбол (особенно российский) — это вотчина спорного судейства, то спешим вас в этом разубедить. В фигурном катании проблемы с судейством — явление далеко не редкое. Только за два последних этапа Кубка России арбитры многократно приводили трибуны в недоумение от оценок в сторону отдельных спортсменов. Что было не так с баллами на Кубке страны и как обстоят дела в целом с судейством в фигурном катании — рассказывает NEWS.ru.

«Компоненты» дороже трикселя

На первом этапе в Сызрани многих возмутили баллы, которые судьи нарисовали Анне Щербаковой за короткую программу (даже сама фигуристка была смущена). Несмотря на ошибку на каскаде лутц — риттбергер, судьи удостоили её 82,13 балла. Правда, сызранские оценки Щербаковой впоследствии покажутся пустяками в сравнении с тем, что происходило в «Мегаспорте». На московском этапе судьи устроили аукцион невиданной щедрости. За ритм-танец дуэт Виктория Синицина/Никита Кацалапов получил 89,52 балла (уникальные оценки для первого выступления в сезоне, причём исполненного далеко не идеально), у девушек очень щедро оценили короткие программы Камилы Валиевой (скорее, справедливо) и Дарьи Усачёвой (скорее, спорно), а среди мужчин комплимент от судей получил вице-чемпион Европы 2019 года Александр Самарин. За произвольную программу, выполненную без четверных прыжков, фигурист заработал 170,33 балла. Чтобы понять, в чём суть проблемы, разберём ситуацию на выступлениях женщин.

Александр Вильф/РИА Новости

В качестве показательного выступления возьмём короткую программу Алёны Косторной, исполненную в финале Гран-при 2019 года. С этим номером фигуристка установила мировой рекорд (который пока ещё никому не покорился), заработав 85,45 балла.

Камила Валиева 10 октября за короткую программу получила 85,10 балла, что всего лишь на 0,35 балла меньше мирового рекорда. Да, номер был исполнен по всем показателям великолепно. Однако в нём не было тройного акселя (это самый дорогой прыжок, который возможен в короткой программе женщин), а у Косторной он был, да ещё какой! Впрочем, судьи посчитали, что художественная составляющая номера важнее технической, и наградили фигуристку высокими «компонентами» (более 37 баллов). Высочайшую оценку за «компоненты», к слову, получил и ранее упомянутый Самарин (89,20).

Другую параллель можно провести между оценками за короткие программы Анны Щербаковой, Дарьи Усачёвой и Александры Трусовой. Первая фигуристка за стандартный контент, да ещё и выполненный с ошибкой, получила 82,13 балла (это, кстати, её личный рекорд), вторая — также за максимально немудрёный набор прыжков и, возможно, за флутц (неправильное ребро на лутце) вместо лутца получила 80,39 балла. А вот Трусовой за приземлённый тройной аксель (был степ-аут, но прыжок она докрутила) досталось только 75,77 балла. Проследить логику в подобном распределении очков очень сложно. Да что уж там, почти невозможно.

Сергей Булкин/NEWS.ru

В случае Кубка России ситуация также усугубляется и тем, что на этих соревнованиях фигуристы могут заработать бонусные очки за элементы ультра-си и идеальное исполнение вращений и дорожки. И эти баллы способны многое предопределить (например, Валиева и Усачёва получили дополнительный пакет бонусов, а Трусова — нет). На официальных стартах, проводимых под эгидой ISU, спортсмены не получают такие подарки судьбы. Но, впрочем, даже без бонусов проблем в оценке прокатов в нынешнем фигурном катании навалом. Корень же всех недугов кроется в субъективных мнениях.

Тотальный субъективизм

Оценка спортсмена складывается за счёт двух категорий: за техническую составляющую программ (прыжки, вращения и дорожки) и за «компоненты» (если максимально просто, то это оценка за номер и за то, насколько органично вписан в него фигурист).

Несмотря на то что техническая оценка считается более объективной по сравнению с «компонентами», не всё так гладко. Точнее так: есть базовая стоимость прыжков, которая определена правилами и не подлежит изменениям, а есть GOE (Grade of Execution, качество исполнения). После того как техническая бригада определяет базовую стоимость прыжков (это первый этап, через который проходят программы фигуристов), происходит раздача надбавок или вычет баллов за каждый элемент в зависимости от качества его исполнения (GOE). В прыжках учитывают такие критерии, как высота, пролёт, положение спортсмена в воздухе и т. д. Что касается вращений, то тут внимание обращают на такие показатели, как креативность позиций, центровка и то, насколько вращение вписано в музыку. Каждый из девяти судьей (обычно такое количество арбитров присутствует на официальных соревнованиях), естественно, оценивает эти критерии на своё личное усмотрение. И вот как понять, что для одного судьи является хорошей высотой прыжка, а для другого — плохой? При этом мы держим в голове и то обстоятельство, что GOE существенно может улучшить базовую стоимость элемента, а это, в свою очередь, непременно отражается на итоговом результате.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Но, конечно, субъективизм в распределении надбавок GOE не идёт ни в какое сравнение с оценкой за «компоненты». Судьи в зависимости от того, какие впечатления произвёл на них номер (от 0 до 10 с разбросом 0,25), выставляют оценки в пяти категориях: техника катания (проще говоря, скольжение), владение связующими элементами (переходы и связки), перформанс (который, в свою очередь, вбирает в себя такие критерии, как осанка, умение подать себя, индивидуальность и т. д.), композиция программы (здесь критерии следующие: идея, настроение, рисунок программы, оригинальность) и интерпретация музыки — выражение чувства, ритм. И если технику скольжения ещё как-то можно более-менее объективно оценить, то перформанс и композиция программы — это дело вкуса. Условно, кому-то может понравиться настроение Джульетты, кому-то — нет.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Но и это не всё. К субъективной стороне оценки примешиваются и такие негласные критерии, как статус спортсмена, национальная принадлежность, значимость федерации (эти факторы как раз зачастую проявляются через «компоненты») и прочее.

Наверное, самым ярким примером в этом отношении является история с китайским судьёй, который на этапе Skate America 2019 поставил Бояну Цзиню оценку за произвольную на 10 баллов выше, чем в среднем ставили другие арбитры. Кстати, на Олимпиаде в Пхёнчхане тоже пытались «тащить» Бояна. Судья из Поднебесной поставил фигуристу на 23 балла больше итоговой суммы.

Впрочем, незачем так далеко ходить. Таких примеров немало и в нашей с вами действительности.

Вот не любят наши судьи ставить высокие «компоненты» за программы Елизаветы Туктамышевой, и всё. Подопечная Алексея Мишина, чтобы улучшить вторую оценку, даже привлекала к работе над номерами канадского специалиста топ-уровня Ше-Линн Бурн, но всё как о стенку горох. Зато судьям очень симпатичны Александр Самарин и «сборная» Тутберидзе. Вне зависимости от того, в какой форме они находятся, им почти всегда гарантированы хорошие оценки в нашей стране. И это никак не исправить. С современной сверхсубъективной системой оценки уж точно.