13 февраля в итальянском Антхольце стартовал чемпионат мира по биатлону. Одним из гостей соревнований стал трёхкратный чемпион мира, а ныне министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев. Прославленный спортсмен вспомнил свою самую яркую победу над Рафаэлем Пуаре, назвал главных надежд сборной России и сделал прогноз на количество медалей, которое российские биатлонисты завоюют в Антхольце.

— С каким настроением вы приехали на чемпионат мира и что ждёте от нашей команды?

— Настроение отличное, как и погода здесь. Искренне верю, что сегодня будут медали. Для этого есть все шансы и уверен, что во всех остальных эстафетных гонках я считаю Россию фаворитом.

— Этот сезон складывается сложно для нашей команды, руководство СБР говорит о проблемах с инвентарём. На ваш взгляд, насколько обоснованы эти жалобы?

— Это было всегда и это есть часть текущей работы нашей сборной. Так было и год и два, и три назад, но в Антхольце всё будет зависеть от того, как тренеры подвели наших спортсменов к главному старту сезона.

— В личных гонках вы на кого рассчитываете?

— Логинов и Старых.

— Почему Ирину решили выделить?

— Она боец по характеру. Ей пришлось пройти через многие сложности, и она не сломалась, и может.

Павел Ростовцев krskstate.ru

— Руководство СБР в лице президента федерации Владимира Драчёва говорит, что не нужно ждать медалей на чемпионате мира и надо смотреть на следующий сезон. На ваш взгляд, такие заявления руководства не демотивируют спортсменов?

— Не думаю, что спортсмены обращают на это внимание. Они живут своей жизнью, готовятся и стараются показать максимум своих возможностей на главном старте сезона. Абсолютно уверен, что на чемпионате мира в Антерсельве у нас будет медаль.

— А первоначальный план три медали — выполнимая задача?

— Я думаю, что будет четыре.

— Кто вам больше нравится Йоханнес Бё или Мартен Фуркад? За кого болеете в Кубке мира?

— За Логинова.

— Немецкие болельщики до сих пор помнят, как на чемпионате мира-2001 года вы обошли Рафаэля Пуаре в гонке преследования на последнем подъёме и вырвали победу. Часто вспоминаете тот финиш и общаетесь ли с Рафаэлем сейчас?

— Это была хорошая история. Спустя два дня после спринта и преследования, я узнал, что перед спринтом у меня был тестостерон на уровне 37, а после финиша гонки преследования он был на уровне 3,5. Это на уровне женского организма. Это было колоссальное выхолащивание, очень жестокая, но справедливая битва. Мне повезло, что я оказался чуть удачливее, чем Рафаэль. Сейчас мы не поддерживаем отношения. Он живёт своей жизнью, а я своей, но это была хорошая и красивая, а главное правильная история.

— Недавно вы первым из региональных министров спорта встречались с Олегом Матыцыным. Какие впечатления оставила эта встреча?

— Самые положительные, потому что Олег Васильевич хорошо знаком с инфраструктурой спорта Красноярского края. Он понимает ключевые вопросы, которые сегодня у нас существуют. Эта встреча министра со спортивной общественностью была очень важна с точки зрения людей, которые ходят по земле и занимаются развитием массового спорта, развитием физической культуры. Дорогого стоит, что эти люди из Красноярского края довели своё мнение до Олега Васильевича. Я очень благодарен ему, что он настолько позитивно это выслушал и принял к сведению, что я уверен в дальнейших перспективах спорта в нашем крае.

— Как считаете, сможет ли он при этом разрешить не только внутренние, но и внешние проблемы, которые стоят перед нашим спортом?

— Не сомневаюсь в этом.