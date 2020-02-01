Мужская сборная России по регби уступила команде Испании со счётом 12:31 в первом матче чемпионата Европы. Встреча состоялась на стадионе «Фишт» в Сочи.
В составе сборной России все очки набрал Рамиль Гайсин (две попытки и реализация).
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Россияне в следующем матче встретятся с командой Бельгии 8 февраля. Турнир завершится 15 марта.
Ранее мужская и женская сборные России стали победителями первого в истории чемпионата Европы по регби на снегу, который прошёл в Москве, писал NEWS.ru.
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