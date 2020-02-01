Фото: Федерации регби России

Российский биатлонист Антон Бабиков пропустит чемпионат Европы и будет выступать на внутрироссийских соревнованиях.

Пока он будет выступать на внутрироссийских соревнованиях. Сейчас он поедет в Кирово-Чепецк, где пройдут чемпионат и Кубок России, — цитирует личного тренера биатлониста Виктора Никитина ТАСС Ранее NEWS.ru сообщал, что...