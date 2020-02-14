Фото: Matt Herp/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российский конькобежец Павел Кулижников занял первое место на дистанции 500 метров на чемпионате мира, который проходит в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта).

Кулижников преодолел дистанцию за 33,727 секунды. Серебро завоевал ещё один представитель России Руслан Мурашов (33,995). Третье место занял японец Тацуя Синхама (34,035). Россиянин Виктор Муштаков стал четвёртым, показав лучшее время...