Российские спортсменки завоевали две медали чемпионата мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях в забеге на 500 м. Турнир проходит в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта).
Первое место заняла японская конькобежка Нао Кодайра, преодолевшая дистанцию за 36,691 секунды. Серебро с личным рекордом завоевала россиянка Ангелина Голикова (36,741). Третье место заняла Ольга Фаткулина (36,789).
Ранее российские конькобежцы завоевали все призовые места на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира в Канаде. Золотую медаль завоевал Руслан Мурашов. Второе место занял Павел Кулижников, третье — Виктор Муштаков (+0,025), писал NEWS.ru.
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