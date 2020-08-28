Российская сборная выиграла шахматную онлайн-олимпиаду

https://static.news.ru/photo/02d070c4-eac6-11ea-bff2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сборная России по шахматам выиграла первую в истории онлайн-олимпиаду. Так, по итогам двух матчей финала россияне оказались сильнее сборной Индии.

Как уточняет РИА Новости, в ходе первого матча была зафиксирована ничья (3:3). В то же время по итогам второй встречи россияне одержали победу со счётом 4,5:1,5. В частности, отличились Полина Шувалова, Андрей Есипенко и Александра Горячкина.

В сборную России на турнире по шахматам вошли Александр Грищук, Ян Непомнящий, Даниил Дубов, Владислав Артемьев, Екатерина Лагно, Александра Горячкина, Александра Костенюк, Валентина Гунина, Андрей Есипенко, Алексей Сарана, Полина Шувалова и Маргарита Потапова.

Ранее NEWS.ru писал, что Екатерина Лагно стала победительницей онлайн-турнира по блицу в рамках Мемориала Стейница в женском зачёте.

Всего в соревнованиях принимали участие 10 спортсменок, они провели по 18 партий в блиц за три дня онлайн-турнира. Россиянка набрала 12 очков из 18 возможных. В финале Лагно обыграла представительницу Китая Лэй Тинцзе.