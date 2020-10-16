РК «Фили» выйдет на матч против «Ступино» составом, близким к оптимальному

https://static.news.ru/photo/aa3a1dd4-0fcd-11eb-ba2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/filirugby

Регбийный клуб «Фили» настраивается очень серьёзно на третью игру сезона в Федеральной лиге против «Ступино», заявил главный тренер московской команды Иван Лыско.

Мы настраиваемся на очень серьёзный матч. На любительском уровне фактор домашнего поля и, как следствие, оптимального состава играет ключевую роль. Так же на стороне «Ступино» регулярная игровая практика. Для нас это всего третья игра сезона, но в то же время отсутствие травм позволит нам выйти составом, близким к оптимальному, — приводит слова Лыско пресс-служба клуба.

Лыско отметил, что последнюю игру на выезде РК «Фили» провёл в 2013 году на первом финале федеральной лиги в Казани и в предстоящем выездном матче должен гарантировать себе выход в финал ФРЛ.

Ранее РК «Фили», генеральным информационным партнёром которого является NEWS.ru, разгромил в московском дерби «Спартак» со счётом 60:5 (45:0).