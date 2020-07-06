Регбист показал рентген разбитой надвое челюсти

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Новозеландский спортсмен австралийского клуба «Канберра Рейдерс» Сиа Солиола получил серьёзную травму в матче Национальной регбийной лиги против «Ньюкасл Дрэгонз».

Во время столкновения с соперником Солиола получил перелом лицевой кости. Спортсмен поделился рентгеном своей челюсти и с юмором отреагировал на ситуацию.

По крайней мере зубы в порядке, — написал он на своей странице в Instagram.

Ранее председатель правления Федерации регби России (ФРР) Станислав Дружинин сообщил, что организация пока не подала заявку на проведение Кубка мира по регби в 2027 году, но будет бороться за его проведение, писал NEWS.ru.