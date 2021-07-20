Пьяный мастер: как вино сгубило первого русского олимпийца

Официально принято считать, что российские спортсмены на первых Олимпийских играх современности в Афинах в 1896 году представлены не были. Однако это не совсем так. Несколько спортсменов из Одессы выехали на соревнования, но застряли в Константинополе ввиду закончившихся денег. Энтузиаст из Киева, мастер нескольких видов спорта и потомственный дворянин Николай фон Риттер до Афин всё же добрался, но его история оказалась и трагичной, и комичной одновременно.

Ради Олимпиады уволился с работы

Нужно понимать, что первые Игры были исключительно состязанием энтузиастов, которые за свои деньги ехали со всех концов земного шара, терпели путевые невзгоды, жили в Афинах за свой счёт и не получали за победу никаких премиальных. Более того, организаторы сами испытывали финансовые проблемы при подготовке соревнований и ничем не могли им помочь. Потому в России желающих поехать в Афины было не так много. Риттер был одним из тех, кто готов был жертвовать всем. Ради того, чтобы проявить свои навыки в фехтовании, классической борьбе и стрельбе, он рискнул уволиться со службы в Киевской казённой палате, где трудился коллежским секретарём, и отправился в Афины за свои сбережения.

Чтобы частично отбить расходы на поездку, он устроился корреспондентом в газету «Киевлянин», куда и передавал репортажи об Олимпийских играх и своих приключениях. Позже он написал несколько очерков об Олимпиаде и в журнал «Циклист», и вообще оказался более успешен в качестве журналиста и популяризатора спорта, нежели в качестве спортсмена. Путь его в Афины пролегал по морю, а с непривычки у неискушённого морского путешественника развилась морская болезнь. Лечить её моряки посоветовали ему сухим вином, которое потом сыграло свою роль в его приключениях.

Русских почти нет, из участников — я один. О себе могу сообщить, что на пробном испытании по стрельбе по подвижной мишени и по борьбе я прошёл первым: все пули удачно попали в мишени, а желающих посоревноваться в борьбе удалось одолеть, — писал Риттер после своего прибытия в олимпийские Афины.

Потеря медальона и роковое вино

imago sportfotodienst/Global Look Pres

После успеха в предварительных соревнованиях универсальный атлет пропал и не смог выступить ни в одном из заявленных видов спорта. Официальных причин было две. Во-первых, он потерял свой счастливый медальон, а во-вторых, программа соревнований и места их проведения были настолько сложными, что Риттер запутался и никуда не успел. О третьей причине он во время пребывания в Афинах умалчивал, но позже всё-таки поделился со своими друзьями. Оказалось, что спортсмен вёл до этого здоровый образ жизни и не был привычен к вину, а на корабле напиток настолько ему понравился, что он несколько дней стал им злоупотреблять.

После такого откровения становится понятно, почему потерялся медальон, а сам спортсмен заблудился в программе соревнований и, видимо, ещё и растерял форму. Но зато вино ему дало вдохновение для красочных описаний олимпийских будней и помогло лучше раскрыть талант журналиста. При этом спортсмен отмечал, что объёма заметки в газете ему уже стало мало и он готов писать об Олимпиаде фолианты.

Олимпиада открывает новую эру международных спортивных соревнований, которые станут со временем образцом мирных манифестаций и которых наша эпоха требует больше, чем когда-либо, — восторженно писал Риттер.

Идеи, опередившие время

Все последующие рассказы об олимпийском движении в Российской империи начинались с откровений Риттера, который сумел глаголом зажечь сердца многих ценителей спорта, да так, что различные спортивные секции и кружки только и успевали открываться на территории дореволюционной России. С алкоголем Николай азартные игры к тому времени закончил, а пропагандистом спорта остался до конца своих дней.

Вместе с Петром Лесгафтом в Петербурге Риттер проводил циклы лекций об Олимпийских играх, здоровом образе жизни и физическом совершенствовании человека. В 1897 году пионер российского олимпизма инициировал создание Олимпийского комитета России и обращался сразу к нескольким министрам, однако эта идея была воплощена в жизнь только через 14 лет. Ещё в одной мысли он вновь опередил время, причём даже на целое столетие.

Выступая во Франции на II Международном олимпийском конгрессе, приглашённый самим бароном де Кубертеном, Риттер предложил допустить к олимпийским соревнованиям профессиональных спортсменов и тренеров в отдельном зачёте. Однако его идея не получила поддержки со стороны основателей олимпийского движения. Но в наши дни большинство участников Олимпийских игр являются профессиональными спортсменами, а Россия является одной из сильнейших стран в олимпийском движении, как и мечтал первый русский олимпиец.