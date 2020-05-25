Профсоюз игроков Евролиги призвал завершить баскетбольный сезон

https://static.news.ru/photo/989560ee-9e6b-11ea-98b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Профсоюз баскетболистов Евролиги призвал завершить текущий сезон, приостановленный из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает издание Nova.rs со ссылкой на релиз пресс-службы профсоюза.

Ранее руководство европейского чемпионата устроило видеоконференцию с игроками. Во встрече приняли участие 36 баскетболистов, которые представили все 18 команд, участвующих в турнире. Большинство спортсменов выступили признать текущий сезон досрочно завершённым.

В понедельник, 25 мая, Евролига примет окончательное решение о судьбе сезона 2019/20. В голосовании примут участие 11 команд, которые обладают лицензией А. Для того, чтобы сезон возобновился или, наоборот, признался завершённым, необходимо проголосовать большинству — минимум шести командам.

Среди команд, кто будет участвовать в голосовании, выступит московский ЦСКА, писал NEWS.ru.