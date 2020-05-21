ЦСКА примет участие в голосовании о возобновлении Евролиги

https://static.news.ru/photo/c3588042-9b2b-11ea-872c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Одиннадцать европейских баскетбольных клубов примут участие в голосовании относительно продолжения приостановленного из-за коронавируса сезона Евролиги, которое состоится 25 мая.

По информации AS, такими клубами станут «Анадолу Эфес», «Баскония», ЦСКА, «Барселона», «Фенербахче», «Маккаби Тель-Авив», «Милан», «Олимпиакос», «Панатинаикос», «Реал» и «Жальгирис» — именно у них есть лицензия категории А.

Перед голосованием команды должны будут представить свои варианты возобновления сезона. Более того, коллективам необходимо определить места проведения игр. Для принятия того или иного решения необходимо проголосовать большинству — минимум шести командам. При этом уточняется, что 18 команд из 10 разных стран должны будут одобрить принятое решение в тот же день.

Баскетбольная Евролига приостановила сезон-2019/20 из-за пандемии коронавируса 12 марта.

Ранее форвард ЦСКА Никита Курбанов вспомнил эмоции после чемпионства в Евролиге в сезоне-2018/19, писал NEWS.ru.