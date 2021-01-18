Призёр ЧE Хатунцева дебютирует в трековой команде Marathon-Tula

https://static.news.ru/photo/fc4b6fb6-5982-11eb-a8ca-fa163e074e61_660.jpg Гульназ Хатунцева Фото: Wikimedia

Трековая велосипедная команда Marathon-Tula объявила состав на сезон-2021, в который вошли шесть спортсменов темповой группы и пять — спринтерской.

Женский темп усилит многократный призёр чемпионатов Европы, победитель чемпионатов России Гульназ Хатунцева, подписавшая контракт с командой в конце прошлого года.

Хатунцева вернулась к соревнованиям после декрета летом 2020 года и уже осенью завоевала золото чемпионата России в мэдисоне. Гонщица дебютирует за команду Marathon-Tula на первом этапе Кубка России, который пройдет с 26 по 30 января в Санкт-Петербурге.

Считаю, что в составе команды для меня открывается больше возможностей для участия в международных стартах: теперь это будут выступления не только за сборную, но и за команду, — приводит слова гонщицы пресс-служба команды.

Ранее сообщалось, что главным результатом года для трековой российской команды Marathon-Tula стало получение лицензии Международного союза велосипедистов (UCI) на 2021 год, писал NEWS.ru.