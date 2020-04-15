Олимпийские игры, которые должны были пройти в августе в Токио, перенесены на 2021 год в связи с пандемий коронавирусной инфекции. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков ответил на актуальные вопросы, связанные с этой ситуацией, а также рассказал, чем занимается дома.

— Как проходит ваша самоизоляция?

— Моя личная жизнь не сильно отличается от жизни соотечественников. Работаем из дома. Благо, работа в Олимпийском комитете России в настоящий момент в основном заключается в масштабном перепланировании программ, которые мы готовили к Токио.

— Дочери с вами?

— Безусловно, все члены моей семьи находятся вместе со мной. Хочу сказать, что я как отец этому очень рад. За последние годы работы на посту президента ОКР у меня создался существенный дефицит общения с детьми. Рад, что могу компенсировать, жаль, что при таких обстоятельствах.

— Главная новость — перенос Олимпийских игр. Какова была позиция ОКР на этот счёт?

— Нужно упомянуть тот факт, что Международный олимпийский комитет принял взвешенное и своевременное решение, открыв в новом уравнении лишь одну переменную — сроки проведения Игр в следующем году. Несмотря на то, что МОК подвергался единичной критике со стороны спортсменов, все Международные федерации, Национальные олимпийские комитеты отдавали отчёт, что развернуть такую масштабную машину, как проведение Игр, — это большое событие как с политической, так и с экономической точки зрения. Япония очень серьёзно готовилась к этому событию, и данное решение должно было приниматься исключительно с японской стороной. На фоне всех переговоров и дискуссий, которые заняли продолжительное время, мы также высказывали свои позиции, предложения и опасения. К большому счастью, мы были услышаны и практически единогласно национальные комитеты поддержали МОК в этой части. Самый важный момент для национальных олимпийских комитетов — определить сроки проведения с учётом завершения квалификационных соревнований, которые не были окончены в срок. И большинство федераций хотели провести сезон идентично текущему. Нужно напомнить, что 57% олимпийских квот было разыграно. Безусловно, необходимо найти всем международным федерациям время и место для прохождения внутренних соревнований, а спортсмены, в свою очередь, должны чувствовать себя максимально комфортно и пройти все стадии подготовки. Сейчас в ОКР ведётся работа по увлечению наших соотечественников в международных федерациях. Мы очень внимательно подошли к этой проблеме, и смогли за короткий период перегруппировать финансовые ресурсы, и выделить 267 млн рублей для поддержки программы наших спортсменов в Токио.

instagram.com/stanislav.pozdnyakov_roc

— В чём сейчас заключается основная работа ОКР в связи с переносом Игр? Какую работу пришлось отложить?

— Мы никакую не откладываем работу. Несмотря на то, что Игры перенесены на год, а спортивный сезон в летних видах спорта так или иначе завершается, а те, кто до сих пор не решился, в ближайшее время придут к этому. Остаётся абсолютно очевидным, что в ближайшие месяцы, мы очень надеемся, спортсмены смогут выходить на улицы и тренироваться, тогда заработают наши спортивные базы. Для того, чтобы этот процесс пошёл, мы готовим программы и меры поддержки в ОКР. Например, практически на два месяца прерываем договор аренды с нашими федерациями, которые размещаются в здании ОКР. Да, мы несём прямую финансовую потерю, но понимаем, что сейчас очень важна солидарность между всеми участниками олимпийского движения и помощь. И если мы можем облегчить работу федерациям, то это сделаем. К тому же, эти финансовые средства им понадобятся в ближайшее время, чтобы начать работу. Сейчас с коллегами по исполкому принимаем решение, но у меня нет сомнений, что они поддержат это предложение. Мы понимаем, что это дополнительные расходы для нас, но делаем это с удовольствием, потому что в очень сложных ситуациях демонстрация партнёрского отношения друг к другу является лучшей демонстрацией олимпийского движения.

— Что с олимпийскими лицензиями, завоёванными в Токио?

— 57% уже разыграны и сохранены. Рейтинговые очки также остаются, к ним будут добавлены те результаты соревнований, которые не были проведены в этом году, но пройдут в следующем. Там, где невозможно провести дополнительные соревнования, необходимо пойти путём рейтинга. МОК дал три недели на эту работу, учитывая большой масштаб, это не только решение руководителей спортивных организаций, это должна быть консультация, вряд ли МОК с этим справится за такой короткий срок, тем не менее я уверен, что главное — это справедливость по отношению к тем спортсменам, кто уже завоевал лицензии, и тем организациям, которые вложились в подготовку. С нашей стороны мы окажем помощь нашим федерациям, которые будут планировать мероприятия в следующем году в виде предолимпийской подготовки. Наши спортсмены уверенно прошли квалификационные соревнования до момента приостановки. У меня нет сомнений, что мы доберем лицензии и выступим полным составом.

— Многие говорили не переносить, а вообще отменить Игры. Как вы к этому относитесь?

— Я спортсмен, который участвовал во многих ОИ, и у меня всегда была мечта — участвовать и побеждать. Решение отменить Игры убило бы мечту десятков тысяч спортсменов, которые мечтают туда попасть, пройти квалификацию. Решение перенести является логичным и правильным, таким образом мы не расписываемся в своей беспомощности перед эпидемией и страшным явлением в нашей жизни, но оставляем возможность увидеть свет в конце тоннеля. Это грамотное решение.

— Надвигается противостояние WADA и РУСАДА, где ОКР выступает третьей стороной в вопросе.

— Эта история была отложена в связи с коронавирусом. Но мы уже заявляли, что ОКР будет отстаивать в CAS непоследовательность наложения санкций со стороны исполкома WADA. Для нас является приоритетом — право российских спортсменов наравне со всеми выступать под своим национальным флагом и иметь равные возможности доступа для участия в Играх. Это было нами сразу сказано в декабре после решения WADA. Позиция не изменилась, а только укрепилась. Те предложения, которые прозвучали от коллег из WADA, не отражают основные положения Хартии, где чётко сказано, что ОИ — это соревнования между спортсменами. Если WADA пытается влиять на государство, то есть другие рычаги влияния, которые не должны идти вразрез с Олимпийской Хартией. Надеемся, что решение будет справедливым. Мы провели серьёзную работу над ошибками и вышли очень окрепшими из предыдущего кризиса 2018 года, наказание не может быть назначено за одни и те же ошибки. Решение CAS должно отражать смысл и дух олимпийского движения. На сегодняшний день возникает много новых интересных вещей, которые связаны с тем, что фактически допинг-тестирование парализовано. И когда коллеги говорят, что нет доверия к российскому спорту, я не устаю повторять, что наши спортсмены — самые тестируемые в мире. На сегодняшний день мы не будем видеть результаты тестов на протяжении нескольких месяцев из-за того, когда вся работа антидопинговых агентств парализована. Мы находимся в новых реалиях, которым должны соответствовать. Наша работа в CAS ведётся планомерно. С нашим швейцарским адвокатом работаем в штатном режиме: два-три раза в неделю проводим конференц-колл, обсуждаем позиции и с другими коллегами, которые выступают третьими лицами. Большинство участников настроены позитивно. Сейчас самое важное время всем противоборствующим сторонам прийти к консенсусу и идти дальше. Пока сложно говорить о сроках, но к концу апреля нашу текущую позицию по спору WADA и РУСАДА адвокат направит в CAS.

Masahide Tomikoshi/SVEN SIMON/Global Look Press

— Насколько серьёзны убытки в связи с переносом Игр?

— На сегодняшний день о прямых убытках говорить не можем. Мы перераспределили финансовые средства, как я уже сказал. Плюс расходы, связанные с поддержкой наших федераций, по аренде. Мы уйдём в минус на 300 млн рублей. Но мы общественная организация, которая не финансируется бюджетом государства. У нас есть спонсоры и возможность перераспределить те средства, которые мы от них получили. Мы не коммерческая организация и добиваемся не прибыли, а развития наших спортсменов. Для нас самая главная задача — полностью выполнить две программы: к лету и к зиме к Пекину.

— Рассматривает ли ОКР использование спортивных баз до окончания самоизоляции?

— Наши спортивные базы являются подведомственными учреждениями Минспорта. С одной стороны, должны быть соблюдены принципы защиты здоровья наших спортсменов, с другой, обладая таким количеством спортивных баз, мы имеем конкурентное преимущество перед нашими партнёрами из других стран. Мы можем начать тренировочные процессы раньше.

— Были ли консультации с WADA по поводу того, как должен осуществляться допинг-контроль?

— На этот вопрос лучше всего ответит РУСАДА. Они являются субъектом коммуникации с Международным антидопинговым агентством. Как я понимаю, большинство всех международных антидопинговых лабораторий закрыты, и обеспечить контроль невозможно. Это нас очень беспокоит, потому что порядка 80% видов спорта — с минимальными рисками употребления допинга. Но оставшиеся 20%... Нынешняя ситуация с эпидемией — это огромный вызов для международного антидопингового агентства. Как WADA сможет доказать, что в этот период все спортсмены являются чистыми, и они не проводили допинг-манипуляции?

— Каково Ваше отношение к тому, что две сборные продолжают тренировки: художественная гимнастика в Новогорске, а в Санкт-Петербурге сборная по треку?

— Мы должны думать в первую очередь о здоровье спортсменов. И если те условия, которые созданы на базе, могут способствовать продолжению тренировок, то ответственность должен нести главный тренер. Но я считаю, что большинство спортсменов должны находиться в местах своего проживания. Я не являюсь тем, кто поддерживает их нахождение на спортивных базах.

— Как будет осуществляться допуск спортсменов, которые перенесли коронавирус?

— Пока не могу ответить на этот вопрос. Мы не знаем, каким образом последствия будут влиять на тренировочную деятельность наших спортсменов.

— У спортсменов колоссальный перерыв в профессиональных тренировках. Что сейчас нужно делать дома? Это не сравнить с занятиями на базах. И насколько тяжело будет ребятам возвращаться?

— Никто не прекращает тренировки, хоть и в домашних условиях это сложно делать. Тренировочный процесс должен быть направлен на поддержание физической формы с учётом того, что спортивный сезон практически закончен. У спортсменов будет время получить свои дни отдыха, а затем в спокойном режиме готовиться к новым соревнованиям. Спортсмены летних видов спорта начинают свою подготовку в конце лета — начале осени. Сейчас нужно поддерживать себя исключительно дома. А специализированная тренировка не нужна. Например, зачем фехтовальщикам сейчас проводить парные тренировки? Я не вижу смысла. Нужно всё планировать исходя из даты проведения Олимпийских игр.