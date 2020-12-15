Пока у «Эфеса» нет времени «плакать»: Итудис и Атаман о причине победы ЦСКА

https://static.news.ru/photo/3bc54580-3f0d-11eb-bcd6-fa163e074e61_660.jpg Димитрис Итудис Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Баскетбольный клуб ЦСКА обыграл «Анадолу Эфес» в матче регулярного чемпионата Евролиги со счётом 100:65 (20:13, 27:21, 27:15, 26:16). Самым результативным игроком встречи стал Уилл Клайберн, набравший 22 очка.

Главный тренер стамбульской команды Эргин Атаман объяснил причины поражения.

Конечно, непросто проводить анализ после такого матча, мы стартовали очень плохо, затем нашли способ играть и держались до последних двух минут второй четверти, затем буквально за две минуты потеряли контроль над игрой и ушли в раздевалку при минус 13 — это слишком плохо в борьбе с ЦСКА. Дальше мы сдались, я впервые за три года могу это сказать, но у нас нет времени плакать, впереди ещё матчи. Будем анализировать и готовиться. Поздравляю ЦСКА, они прекрасно сыграли в защите. Несмотря на то что Майк Джеймс набрал 11 очков, команда нашла способы набрать 100, — сказал Атаман на послематчевой пресс-конференции.

Он объяснил потерю контроля психологической беспомощностью против «армейцев».

Мы психологически выглядим не так, как в прошлом сезоне. Игроки, которые обычно набирают, этого сделать не могли. Мы не могли поверить в победу над ЦСКА, — добавил он.

В том числе речь идёт про Шейна Ларкина, который является лидером «Эфеса».

На данный момент «красно-синие» находятся на первом месте в турнирной таблице Евролиги.

С первой и до последней секунды доминировали против сильной, отличной команды, которая ставит перед собой высокие цели и является претендентом на плей-офф. Многие баскетболисты играли на очень высоком уровне. Мы провели очень хорошую игру, выглядели очень агрессивно и продуктивно, сумев сдержать Ларкина и Мичича. Позже для нас стал проблемой Симон и борьба за ничейные мячи. При этом мы довольно умно играли в нападении и читали их защиту, били по слабым местам. В раздевалке мы говорили, как сильнее нам надо сыграть в третьей четверти, мы начали её хорошо, находили открытые броски. Мы смогли завершить этот матч гладко, он был проявлением характера. Но не надо забывать, что эта неделя — двойная, продолжаем, — сказал главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис на послематчевой пресс-конференции.

Защитник Майк Джеймс сделал 10 ассистов, что стало лучшим результатом команды в этом матче. Но выделять американца он снова не стал.

Дело не в 10 ассистах. Это большая история. Ассист — это работа двоих. Это командная игра, комбинационная. Майк и Никола уже вторую игру делают дабл-дабл. Это важно, конечно, но я думаю, что нам нужно найти идентичность команды. Мы можем управлять обороной. У нас есть потенциал, мы были умнее в этом матче, но должны стать ещё сильнее в дальнейшем, — заключил он.

Это девятая победа подряд для ЦСКА. Клуб возглавил турнирную таблицу — в активе 11 побед по итогам 14 матчей. «Анадолу Эфес» имеет семь побед в 14 матчах. Клуб находится на девятой позиции, писал NEWS.ru.