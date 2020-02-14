https://static.news.ru/photo/2ed17b46-4fda-11ea-b845-fa163e074e61_660.jpg Коби Брайант Фото: Li Ying/Xinhua/Global Look Press

Бывший игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант, погибший в авиакатастрофе, вошёл в список финалистов на введение в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита.

Также в список финалистов попали спортсмены Тим Данкан, Кевин Гарнетт, Тамика Кэтчингс и тренеры Ким Малки, Барбара Стивенс, Эдди Саттон и Руди Томьянович. Новые члены Зала славы определятся путём голосования комиссии, сообщает пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Как писал NEWS.ru, 26 января в американском штате Калифорния разбился вертолёт, на борту которого было девять человек. Незадолго до крушения диспетчеры предупредили, что летательный аппарат находится близко к холмистой местности. Он не был оснащён системой предупреждения о столкновении, которая могла бы сообщить пилоту о препятствии. Тело Коби Брайанта опознали по отпечаткам пальцев. У баскетболиста остались супруга Ванесса и три дочери.