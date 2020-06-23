Плющенко рассказал, как ради выживания собирал бутылки в 90-е

https://static.news.ru/photo/b5ebfe9c-b53a-11ea-97d8-fa163e074e61_660.jpg Евгений Плющенко Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Двукратный олимпийский чемпион в одиночном фигурном катании и тренер Евгений Плющенко в ответ на критику после публикации на своей странице в Instagram видеоролика, в котором призывает граждан проголосовать за поправки в Конституцию, подчеркнул, что всегда поддерживал президента России Владимира Путина.

Я всегда за Владимира Владимировича! Поддерживал и буду поддерживать его. Путин поднял страну. Я прекрасно помню 90-е годы, когда я был нищим и собирал бутылки, чтобы прокормиться и купить хлеб, — цитирует Плющенко Sport24.

Ранее Плющенко заявил, что готов выйти на ринг с политиком Алексеем Навальным, который ранее выступил с критикой в адрес спортсмена за призыв проголосовать за поправки в Конституцию. Тренер сборной России предложил провести спарринг как положено, надев перчатки, капы, шлемы, и высказаться по-спортивному, писал NEWS.ru.