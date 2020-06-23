Плющенко ответил на вопрос о поединке с Навальным

https://static.news.ru/photo/796f411e-b539-11ea-ad98-fa163e074e61_660.jpg Евгений Плющенко Фото: АГН «Москва»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко всё ещё ожидает ответа от политика Алексея Навального по поводу проведения боя.

Плющенко ещё раз отметил свою позицию по поводу голосования по поправкам в Конституцию РФ: он считает, что голосовать или не голосовать — это право каждого, а обращать внимание на комментарии Навального или каких-либо других людей он не хочет.

Навальный не согласился на бой? Спросите у него. Он молчит, — цитирует Плющенко Sport24.

Ранее Плющенко заявил, что готов выйти на ринг с политиком Алексеем Навальным, который ранее выступил с критикой в адрес спортсмена за призыв проголосовать за поправки в Конституцию. Тренер сборной России предложил провести спарринг как положено: надев перчатки, капы, шлемы — и высказаться по-спортивному, писал NEWS.ru.