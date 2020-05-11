Плющенко опроверг информацию о переходе в его группу фигуриста Рухина

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко опроверг информацию о том, что фигурист из группы Этери Тутберидзе Егор Рухин перешёл в его академию.
Ни представители Рухина, ни он сам в нашу академию не обращались, такого не было, — цитирует Плющенко ТАСС.
Ранее 16-летний фигурист появился в списке учеников академии на сайте Allskaters.info.
Накануне Плющенко подтвердил информацию о переходе российской фигуристки Александры Трусовой в его тренерскую группу. Также стало известно, что сёстры-фигуристки Вероника и Алёна Жилины переходят из группы тренера Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко. Там они продолжат работать с тренером Сергеем Розановым, также покинувшим отделение «Хрустальный» центра «Самбо-70», писал NEWS.ru.