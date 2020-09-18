Первый есть: ЦСКА взял самый лёгкий трофей за всё время

В Москве завершился традиционный баскетбольный турнир Кубок Александра Гомельского, который принято считать практически «стартовым свистком» перед началом большого чемпионата Единой лиги ВТБ. Но этот год — сплошное разочарование. Из-за последствий пандемии, которая, кажется, так и не собирается легко отступать, турнир не смогли посетить иностранные участники. Организаторы вместе с болельщиками до последнего питали иллюзии, что в столицу всё-таки прилетит афинский «Панатинаикос». Однако у команды неожиданно возникли проблемы с документами, что послужило причиной отказа от участия. УНИКС и «Локомотив-Кубань» «соскочили» из-за серии положительных тестов на коронавирус (именно они согласились заменить греческий коллектив). Следом отказалась и «Црвена Звезда», которая до этого играла в Турции. Как в итоге прошёл турнир — в материале NEWS.ru.

Наконец в столицу вернулась лучшая игра с мячом. Да, без топовых клубов. Всех иностранцев заменили россияне — МБА (Москва), ЦСКА-2 (Москва) и «Парма» (Пермь). Ряд болельщиков, конечно, после первого дня задавал вопросы организаторам в стиле «Кубок Гомельского больше не важен?». ЦСКА ничего не оставалось, кроме как в энный раз объяснять, что «пандемия внесла серьёзные коррективы».

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Наставник «армейцев» Димитрис Итудис после первой игры признался, что организаторы до последнего хотели привезти лучшие клубы, но увы.

Клуб и организаторы турнира старались привезти сюда лучшие европейские команды, но как вы знаете, не получилось, тем не менее спасибо МБА, «Парме» и нашей «молодёжке», что приняли участие в турнире, также спасибо болельщикам, которых было много, надеюсь, будет ещё больше, когда вирус уйдёт и будут сняты ограничения, — отметил Итудис.

Но во всём есть свои плюсы — после первого дня турнира тяжёлый форвард основной команды Семён Антонов отметил, что для ЦСКА-2 провести матчи против команд уровня ВТБ, плей-офф — это бесценный опыт. И это действительно так. «Молодёжка» достойно сыграла с пермским коллективом, который «рубится» в Лиге ВТБ, проиграв всего 12 очков — 75:87. При этом после первой четверти «красно-синие» вели в счёте (24:17). Затем, конечно, пермяки полноценно прощупали почву и остальные десятиминутки оставили за собой (33:19, 16:13, 21:19). Самым результативным в составе уральцев стал Максим Григорьев — 20 очков. Борис Савович набрал 13 очков и сделал 7 подборов. Тем самым команда обеспечила выход в финал.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Но главная встреча всё-таки состоялась позже со всем положенным открытием и рёвом болельщиков — девятикратный обладатель Кубка во второй раз за короткий период встречался с клубом МБА, который выступает в Суперлиге-1. Победитель очевиден — ЦСКА разгромил соперника со счётом 106:59 (27:18, 33:13, 27:14, 19:14). Клубы просто абсолютно разного класса, о чём после матча рассказал главный тренер МБА Александр Афанасьев.

Не удовлетворён качеством игры — невозможно играть с такой командой только от периметра, не смогли зайти внутрь, но это уровень защиты, принятия решений и игроков. Везёт сильнейшим, у нас плохой процент попадания с периметра и из-под кольца. Когда с периметра не идёт атака, нужно перестраивать игру, я хотел, чтобы они зашли внутрь и попытались найти контакт, сделать атаку, подвигаться со второго и третьего действия, чтобы атака была. К сожалению, ЦСКА физически крупнее нас, так что было достаточно сложно. Любая игра — это большой опыт, мы сделаем правильные выводы, — сказал Афанасьев на послематчевой пресс-конференции.

Клуб МБА пострадал от «красно-синих» дважды в турнире. Сначала их обыграла основная команда, а в матче за третье место и молодёжная, хоть и не без труда. Встреча завершилась со счётом 83:71 (24:22, 22:11, 20:24, 17:14). Зрелище вышло уж очень неплохое, даже, думается, активнее, чем финал, который напоминал подготовку к встрече 26 сентября в рамках Единой лиги ВТБ, когда «Парма» вновь посетит паркет ЦСКА.

Счёт в финале, кстати, открыли гости. Да и болельщиков из Перми прекрасно было слышно. Но хозяева довольно быстро отыгрались и вышли вперёд, не пропуская соперника. После половины первой четверти счёт на табло был 11:4 и пермякам необходимо было что-то менять. В итоге, конечно, получилось немногое, а если быть точнее — почти ничего, учитывая, что после первой половины встречи «красно-синие» вели со счётом 51:24.

Уральцам как будто не хватало страсти и азарта. Подопечные Казиса Масквитиса то и дело упускали возможность реализовать стопроцентные моменты — то в корзину не попадали, то идеально из-под кольца работала защита «армейцев». Но и ЦСКА не всегда удавалось использовать свои моменты, хотя в любом случае команда Итудиса выглядела увереннее, хоть и не совсем сыгранно, как перед пандемией. Если кто-то может не согласиться и сослаться на довольно среднюю игру любимца болельщиков Майка Джеймса, то могу уверить — это всего лишь предсезонный турнир. Никто из ребят не выкладывался на сто процентов, в этом не было необходимости, учитывая серьёзные поединки, которые будут впереди.

Майк Джеймс Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Коуч победителей Димитрис Итудис, получивший приз лучшего тренера, поздравил команду и болельщиков с победой, однако признал, что в клубе есть некоторые трудности.

Я хочу поздравить мою команду с победой в Кубке Гомельского. Мы играли на своём уровне, проявили уважение к сопернику. «Парма» — это команда плей-офф Единой лиги ВТБ. Пусть мы начали с 0:4, но доминировали, команда боролась за мячи. Мне достался приз лучшего тренера, но я должен разделить его со своими коллегами, которые провели великолепную работу на предсезонке. До старта сезона ещё неделя, команда работает очень усердно. Нам предстоит много работы, необходимо настроить химию, правильное сочетание игроков, но мы находимся на правильном пути, всё получится, — подвёл итоги тренер.

В любом случае ЦСКА хватило даже половины сил, чтобы обыграть «Парму» с разницей в 40 очков — 91:51.

Единственная причина, почему «армейцы» не забили в этот раз свыше 100 очков — другой уровень команды, — заявил защитник Майк Джеймс.

По итогам чемпионата коллективу из Перми предстоит проделать серьёзную работу над ошибками. По словам главного тренера «Пармы», для того чтобы изменить ситуацию в Единой лиге ВТБ, необходимо «соответствовать физически, в этой игре не хватило желания». Он надеется, что в чемпионате всё сложится по-другому.

Что ж, посмотрим.