Павлова выиграла спринт на чемпионате России по биатлону

https://static.news.ru/photo/600cee1a-920b-11eb-966f-96000091f725_660.jpg Фото: rusbiathlon.ru

Новосибирская биатлонистка Евгения Павлова с чистой стрельбой одержала победу на чемпионате России по биатлону. Её результат на дистанции 7,5 км — 20.54,7 мин.

Второе место заняла спортсменка из Мордовии Наталья Ушкина, которая со следующего сезона будет выступать за команду Румынии. С чистой стрельбой она уступила победительнице 19,7 секунды. Замкнула тройку лучших Наталья Казакевич из Свердловской области (1 промах, +31.5 секунд).

Также в шестёрку лучших попали Анастасия Гореева (2 промаха, +33,2 секунды), Лариса Куклина (1 промах, +43,3 секунды) и Виктория Сливко (1 промах, +1.00,4).

Как писал NEWS.ru, Матвей Елисеев рассказал о приключениях, которые сопровождали его по ходу победного спринта на чемпионате России в Ханты-Мансийске. Елисеев одержал победу в свой день рождения. Спортсмену исполнилось 28 лет.