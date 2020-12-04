Павлова вошла в состав биатлонной сборной на эстафету в Контиолахти

https://static.news.ru/photo/ac027964-363c-11eb-89bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/ev_pavlova

Тренерский штаб женской сборной России по биатлону определился с составом команды на эстафету в рамках второго этапа Кубка мира в финском Контиолахти. Об этом сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР).

Обращает на себя внимание присутствие в составе Евгении Павловой. Помимо неё, на старт также выйдут Ирина Казакевич, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева. Начало гонки запланировано на 17:15 по московскому времени в субботу, 5 декабря.

После спринтерской гонки Павлова, напомним, взбудоражила спортивную общественность, дав пронзительное интервью, где она призналась, что ей некомфортно в команде и она не понимает, что происходит. Она раскритиковала тренера по стрельбе Алексея Волкова, который, по её словам, говорит, что «всё нормально», а потом спортсменка показывает удручающие результаты. В гонке Евгения провалилась, допустив три промаха и заняв 44-е место в итоговом протоколе.

Лучшей из россиянок в предыдущей гонке, как писал NEWS.ru, стала Светлана Миронова. Она финишировала на 10-м месте.