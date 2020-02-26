https://static.news.ru/photo/38c96be8-58b0-11ea-9a54-fa163e074e61_660.jpg Евгения Павлова Фото: pavlovazheniia/instagram.com

Российская биатлонистка Евгения Павлова стала обладательницей золотой медали в суперспринте на чемпионате Европы по биатлону в Минске.

В дебюте новой дисциплины на континентальном первенстве она без ошибок прошла все четыре огневых рубежа с результатом 16.31,8 секунды и опередила на 2,8 секунды серебряного призёра украинку Елену Пидгрушную. Бронзовую медаль завоевала француженка Хлои Шевалье.

Виктория Сливко финишировала девятой с отставанием от лидера в 25,4 секунды, а Ульяна Кайшева — 11-й, +38,6.

У мужчин в аналогичной дисциплине победу одержал белорус Сергей Бочарников, серебряным призёром стал чех Адам Вацлавик, а украинец Дмитрий Пидручный завоевал бронзовую награду. Лучший из россиян Карим Халили финишировал седьмым.

Как сообщал NEWS.ru, Кристина Резцова и Екатерина Глазырина остались за бортом финалов.