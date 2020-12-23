Отбор после провала: какой будет биатлонная сборная в январе

Новогодний отбор в российскую сборную, который пройдёт в Ижевске и Чайковском, — старая традиция, насчитывающая более 20 лет, но в современных условиях она может быть не только неэффективной, но и вредной. Как не потратить все силы на этих стартах и остаться конкурентоспособным на международных соревнованиях, как защитить молодых спортсменов и почему в провалившейся женской сборной сразу пять спортсменок освобождены от этих стартов — в материале NEWS.ru.

Лучшие среди худших

Тренерский штаб сборной России ещё по ходу заключительного в этом году этапа Кубка мира в австрийском Хохфильцене назвал имена счастливчиков, которые этого отбора избегут. Придраться тут не к чему, это действительно лучшие в таблице общего зачёта российские биатлонисты. Но если мужская четвёрка в лице Александра Логинова, Матвея Елисеева, Эдуарда Латыпова и Евгения Гараничева, в полном составе бежавшая заключительный масс-старт, никаких вопросов не вызывает, то с выбором женской команды, где в число лучших попали Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Евгения Павлова и Ульяна Кайшева, не все согласились.

Неужели теперь простого попадания в пасьют достаточно, чтобы автоматом проходить в основу сборной России? Конечно, в наше время мы ориентировались совершенно на другие цели. Я думаю, многим спортсменам не помешало бы пройти отбор на внутреннем российском соревновании, где также выступает молодежь, — задаёт логичные вопросы двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий в интервью «Спорт день за днём».

Лариса Куклина Tomi Hänninen/Newspix24/Global Look Press

Лариса Куклина, пропустившая несколько гонок из-за падения в первом старте сезона в Контиолахти новость об отправке на отбор в Чайковский встретила со слезами на глазах. За Анастасию Горееву, проведшую хороший спринт в Хохфильцене, в прямом эфире пытался замолвить слово Дмитрий Губерниев, а Татьяна Акимова и вовсе стала лучшей в российской сборной на заключительном этапе по итогам преследования. Тренерский штаб, действуя в строгом соответствии с объявленными ранее критериями отбора, освободил из них только юниорку Горееву. Она поехала на горный сбор национальной команды на Хмелёвские озёра в Краснодарском крае, а в январе продолжит выступления на Кубке IBU. При этом её кандидатура рассматривается и на взрослые чемпионаты Европы и мира. Остальным же предстоит рубиться за место в команде в трёх гонках: индивидуальной и двух спринтах, где нужно набрать лучшую сумму очков.

На три вакантных места — армия претендентов

Ещё по три места в каждой команде будут определены по итогам отборов. Автоматически его получат текущие лидеры Кубка России и спортсмены, набравшие больше всех очков по итогам трёх гонок в Ижевске и Чайковском (индивидуальная гонка и два спринта), при условии их попадания в топ-15 рейтинга СБР, наличия шенгенской визы и выполнения условий квалификации на Кубок мира. По факту это хотя бы один международный старт в 2020 году. Последние, седьмые места в командах тренеры вправе заполнить по своему усмотрению. Например, если спортсмен будет вторым в каждом из этих зачётов, было бы логично включить именного его.

Однако не все нюансы система отбора предусматривает. Например, если один и тот же спортсмен будет и лидером Кубка России, и наберёт больше всех очков на отборочных соревнованиях, кому будет отдан приоритет второму номеру в Кубке или второму по итогам отбора? Официально утверждённые критерии СБР это никак не предусматривают, а тренеры могут развить жаркую дискуссию прямо после отбора, по итогам которого обязательно окажутся обиженные и обделённые.

Если говорить о Кубке России, то фаворитов можно отметить уже сейчас. У женщин с большим отрывом лидируют югорчанка Екатерина Носкова, тюменка Татьяна Акимова и Наталья Гербулова из Красноярского края. При том что Акимова утратила лидерство только из-за экстренной отправки на Кубок мира, которая помогла ей получить заветную квалификацию на январь. Однако любая из этих трёх спортсменок имеет хорошие шансы пополнить состав команды уже в январе.

У мужчин безоговорочным лидером является самый титулованный юниор в истории биатлона Игорь Малиновский, который с переходом в основной состав сборной России немного потерялся и в последние годы не показывал высоких результатов. В прошлом сезоне он не выступал даже в Кубке IBU, а потому не имеет квалификации. Даже если он достойно проявит себя в Ижевске, ему нужно будет ехать на Кубок IBU в Арбер и там пробивать себе дорогу в Антхольц. А дебют на Кубке мира на высоте 1650 метров — это всегда риск и лотерея. Молодой парень может не справиться с этими трудностями, и тогда путь на чемпионат мира будет для него закрыт. То же самое касается и его ближайших преследователей Алексея Петрова и Евгения Идинова, а потому более опытные Кирилл Стрельцов и Карим Халили имеют хорошие шансы отобраться на Кубок мира даже при том, то Халили был абсолютно неконкурентоспособен в Хохфильцене.

Пережитки прошлого

izhevskrifle/vk.com

Сама по себе идея отбора на соревнованиях «Ижевская винтовка», которые насчитывают более 50 лет истории, была неплоха в 80-е и 90-е, когда Кубок мира включал только шесть этапов, но в нынешних условиях, когда интенсивность соревнований выросла до десяти этапов, он кажется излишним. Пока соперники наслаждаются рождественскими праздниками и отдыхают после четырёх соревновательных недель подряд, россияне вынуждены биться за место в составе и ставить на эти старты всё, потому что если по их итогам не попасть хотя бы на Кубок IBU, то на сезоне можно будет ставить жирный крест и готовиться только к весеннему чемпионату России. В такой ситуации могут быть два варианта совершенствования.

Первый — радикальный, и он не понравится многим представителям регионов. Отменить новогодний отбор совсем и проводить ротацию по итогам декабрьских этапов Кубка мира, Кубка IBU и Кубка России, а календарь последнего синхронизировать с международными соревнованиями. Между первым, вторым и третьим уровнем достаточно проводить ротацию после каждых двух этапов. Один-два худших спортсмена с Кубка мира отправляются на Кубок IBU, а худшие там уступают, в свою очередь, места героям Кубка России. При этом можно гарантировать молодым спортсменам половину мест на Кубке IBU и по одному месту в мужской и женской команде на январских этапах Кубка мира.

Второй вариант сохраняет отборочные соревнования, но делает их более современными. Отбор по индивидуальной гонке, благодаря которому Евгений Редькин стал олимпийским чемпионом в 1992 году, в современных условиях выглядит диким архаизмом. За весь сезон проводится три «индивидуалки», но при этом масса контактных гонок, в которых россияне чувствуют себя неуверенно на огневом рубеже. Об этом говорят и сами спортсмены, и тренеры сборной, и специалисты.

Конечно, надо проводить контактные гонки. Такой конкурентной среды им недостаёт. Тем более сейчас больше контактных гонок: масс-старты, преследования, смешанные эстафеты. Даже в спринте на одном круге люди идут плотно друг за другом. Ира Казакевич сказала, что она на этом празднике лишняя: то по лыже ударят, то ещё куда-то, — говорил бывший тренер сборной России Леонид Гурьев в интервью NEWS.ru.

В современных условиях для отбора было бы достаточно двух гонок. Либо проводить спринт в связке с гонкой преследования и по результатам последней (так как результаты спринта уже учитываются при стартовом гандикапе) определять состав, либо проводить спринт и масс-старт на 60 человек, благо современные правила, изобретённые, кстати, в России, это позволяют. Но российский биатлон уже много лет не живёт в мировом тренде, а потому мы удивляемся до сих пор, как при таких архаизмах мы отстаём всё больше от мирового каравана.