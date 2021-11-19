Олимпийскую чемпионку Сливенко обвинили в нарушении антидопинговых правил

Олимпийскую чемпионку по тяжёлой атлетике Оксану Сливенко обвинили в приёме анаболических стероидов. Как сообщается на официальном сайте Международного агентства допинг-тестирования (ITA), подобные выводы были сделаны в результате перепроверки допинг-проб. При этом изначально запрещённые вещества в анализах не нашли.

Следы применения стероидов обнаружили в пробах Сливенко и ещё 12 тяжелоатлетов, которые те сдали во время проведения чемпионата Европы 2012 года. Отмечается, что каждый может запросить вскрытие пробы Б.

Данная перепроверка допинг-проб связана с проведением расследования в отношении Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF). В адрес организации поступили обвинения в ненадлежащем обращении с антидопинговыми вопросами в период с 2009 по 2019 год.

Сливенко является золотой медалисткой летних Олимпийских игр 2008 года в Пекине по тяжёлой атлетике в категории до 69 килограммов. В сумме россиянка показала результат в 255 килограммов, что помогло ей занять второе место. Однако впоследствии ставшая первой китаянка Лю Чуньхун была отстранена за допинг, вследствие чего золото перешло отечественной спортсменке.

Также в активе Сливенко значатся три золотые и одна серебряная медали чемпионатов мира, шесть побед на первенствах Европы.

Ранее IWF дисквалифицировала российского тяжелоатлета Хаджимурата Аккаева до 2035 года. Поводом для этого послужило нарушение спортсменом антидопинговых правил. В федерации уточнили, что россиянин нарушил пункты 10.10.3.1 и 10.11.1 антидопинговых правил, которые подразумевают запрет на участие в соревнованиях во время срока дисквалификации. Срок ограничений для Аккаева отсчитывается с 22 января 2019 года.