Нью-Йоркский марафон отменили из-за пандемии коронавируса

Нью-Йоркский марафон, который должен был пройти 1 ноября, отменён из-за пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба соревнований.
Хотя марафон является культовым событием для нашего города, я благодарю организаторов за то, что они ставят на первое место здоровье и безопасность зрителей и спортсменов, — сказал мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.
Отмечается, что всем зарегистрированным на забег участникам вернут вступительный взнос в полном объёме или предоставят возможность бесплатно принять участие в марафоне в 2021, 2022 или 2023 году. Помимо этого, бегуны будут приглашены на виртуальный марафон, который пройдёт с 17 октября по 1 ноября.
Ранее сообщалось, что массовые беговые мероприятия перенесены в России из-за угрозы распространения коронавируса. Московский полумарафон переносится на 2 августа, а ночной забег состоится 22 августа. На 2021 год перенесены забег «Апрель» (4 апреля), Красочный забег (6 июня) и полумарафон «Лужники» (15 августа), писал NEWS.ru.
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