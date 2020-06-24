Нью-Йоркский марафон отменили из-за пандемии коронавируса

https://static.news.ru/photo/f780b946-b62b-11ea-98d9-fa163e074e61_660.jpg Марафон в 2019 г. Фото: Wang Ying/Xinhua/Global Look Press

Нью-Йоркский марафон, который должен был пройти 1 ноября, отменён из-за пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба соревнований.

Хотя марафон является культовым событием для нашего города, я благодарю организаторов за то, что они ставят на первое место здоровье и безопасность зрителей и спортсменов, — сказал мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.

Отмечается, что всем зарегистрированным на забег участникам вернут вступительный взнос в полном объёме или предоставят возможность бесплатно принять участие в марафоне в 2021, 2022 или 2023 году. Помимо этого, бегуны будут приглашены на виртуальный марафон, который пройдёт с 17 октября по 1 ноября.

Ранее сообщалось, что массовые беговые мероприятия перенесены в России из-за угрозы распространения коронавируса. Московский полумарафон переносится на 2 августа, а ночной забег состоится 22 августа. На 2021 год перенесены забег «Апрель» (4 апреля), Красочный забег (6 июня) и полумарафон «Лужники» (15 августа), писал NEWS.ru.