«Нужны другие мозги»: Роднина о желании Медведевой перейти в парное катание

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Государственной думы Ирина Роднина осудила желание серебряного призёра Олимпийских игр — 2018 Евгении Медведевой попробовать себя в парном катании. 21-летняя ученица Этери Тутберидзе не ставит перед собой цель вновь вернуться в большой спорт в роли парницы, так как для этого «нужны другие мозги», сказала она Sport24.

То, что делают 12-летние девочки-парницы, начинать делать в 21 год крайне сложно, мозги нужны другие — бесстрашные, — сказала Роднина.

Она отметила, что «девушка пробует себя» из-за недосказанности в карьере. Однако всё это не имеет никакого отношения к спорту. Медведева занимается саморекламой, чтобы «привлечь чуть больше внимания к себе перед новыми программами».

Евгения Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года. Кроме того, знаменитая фигуристка является двукратной чемпионкой мира 2016 и 2017 годов, двукратной чемпионкой Европы 2016 и 2017 годов.

Ранее стало известно, что Евгения Медведева, как и олимпийская чемпионка — 2018 Алина Загитова, не примет участия в Олимпиаде-2022 в Пекине. Министр спорта России Олег Матыцин поделился мнением об отсутствии фигуристок на Играх.