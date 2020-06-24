Норицын рассказал об удалённой работе в сборной Болгарии по биатлону

https://static.news.ru/photo/8d6ffdd8-b61b-11ea-bbd9-fa163e074e61_660.jpg Виталий Норицын Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Помощник главного тренера сборной Болгарии по биатлону Виталий Норицын рассказал, как проходит работа с командой в удалённом формате.

Мы проводим дистанционную работу и то, что было запланировано, реализовали. Нам помогает тренер, который сейчас там. Мы с ним на связи каждый день, — цитирует Норицына РИА Новости.

Ранее сообщалось, что российские специалисты Александр Касперович и Виталий Норицын в предстоящем сезоне будут работать со сборной Болгарии по биатлону. Касперович займёт позицию главного тренера, а Норицын, в прошлом сезоне возглавлявший женскую сборную России, будет его ассистентом. Тренеры не могут вылететь в Болгарию из-за пандемии коронавируса. Пока неизвестно, попадут ли они на второй сбор команды.

Как писал NEWS.ru, российские тренеры Александр Касперович и Виталий Норицын не могут провести первый сбор сборной Болгарии по биатлону.