Неудачный ремейк Пхёнчхана: Загитову и Медведеву снова свели друг с другом

Федерация фигурного катания России (ФФККР) в этом году заслуженно купается в благодарностях тренеров, спортсменов — всех! В период, когда один за другим отменяются турниры, фигуристы по всему миру остаются без практики, нашим чиновникам удалось не только спасти соревновательный сезон для российских спортсменов, но и создать новые интересные форматы. Так, например, был утверждён командный турнир с участием сильнейших фигуристов России.

Казалось бы, идеальная задумка: в стране бум фигурного катания, спортсмены лишены возможности выступать на международных соревнованиях (чемпионат Европы отменили). А тут как кстати турнир, который может удовлетворить потребности всех и сразу. Всё так. Однако есть одно обстоятельство, которое вызывает неоднозначные впечатления. Дело в том, что ФФККР решила назначить на роль капитанов командного турнира участниц Олимпиады в Пхёнчхане — Алину Загитову и Евгению Медведеву. Почему это не лучшая идея, рассказывает NEWS.ru.

Ничего не скажешь, чиновники из ФФККР оказались теми ещё любителями животрепещущих сюжетов. Из всех возможных сценариев того, в каком ключе могла бы проходить битва в командном турнире, они выбрали самый неожиданный. Теперь сильнейшие отечественные фигуристы будут бороться друг против друга в сражении имени Загитовой и Медведевой.

Несомненно, эта гениальная идея уходит корнями в 2018-й. В год, когда мировое фигурное катание стало свидетелем самого драматичного противостояния за последние десятилетия. Битва Загитовой и Медведевой на Олимпиаде в Пхёнчхане давным-давно вышла за рамки обычного соперничества. Противостояние двух хрупких девушек разделило отечественное фигурное катание на два блока. То, что мы сейчас называем битвой Евгения Плющенко и Этери Тутберидзе, ничто в сравнении с тем, какой надлом случился после Пхёнчхана.

Алина Загитова и Евгения Медведева Александр Вильф/РИА Новости

Памятуя о прошлом, ФФККР решила в очередной раз поиграть на нервах общественности. Но все эти флешбэки абсолютно неуместны. Зачем искусственно воссоздавать то, что уже осталось давно в прошлом и многими уже начало забываться? Конечно, федерация подобной афишей пытается привлечь внимание аудитории. Но в нашей популярной и событийной «фигурке» можно было бы найти и более актуальные сюжеты для подобного развлекательного турнира. При желании можно было бы обойтись даже без дополнительных подсластителей. Неужто в федерации переживали, что командный турнир с кучей звёзд в составе не вызовет должного интереса? Это просто невозможно.

И ладно если бы фигуристки по сей день продолжали выступать и соревноваться. В таком случае вопросов было бы значительно меньше. Но реальность такова, что Загитова с декабря прошлого года приостановила карьеру, а Медведева в последний раз появлялась на публике, не считая показательных выступлений на чемпионате России, в сентябре 2020-го. Да, генеральный директор ФФККР Александр Коган допустил, что спортсменки выйдут на лёд, но при этом отметил, что напрямую соревноваться между собой они не будут. Поэтому если битва и произойдёт, то только на бумаге.

Впрочем, это не отменяет того, что основное внимание всё равно будет приковано именно к Загитовой и Медведевой. И это проблема. Получается, главные участники турнира, такие именитые спортсменки, как Анна Щербакова, Александра Трусова, Михаил Коляда, будут рубиться на льду, но при этом всё равно оставаться в тени своих капитанов, которые не будут делать ровным счётом ничего. Справедливо ли это?

Если федерации так хотелось пригласить кого-то в качестве капитанов, то кандидатур для этих целей было более чем достаточно. Чем плохи варианты олимпийского чемпиона Алексея Ягудина и известного хореографа Ильи Авербуха? У них статус, опыт, они идеально влились бы в роль наставников. Также можно было попробовать к одной команде поставить капитанов из танцевальных/спортивных пар, а к другой — одиночников: команда Бестемьяновой/Букина против команды Ирины Слуцкой — тоже неплохая заявка. А если уж хотелось обязательно привлечь кого-то помоложе, то можно было бы обратить внимание на Аделину Сотникову и Максима Ковтуна. Все эти спортсмены мало чем уступают той же Загитовой и Медведевой.

Максим Ковтун Сергей Булкин/NEWS.ru

Впрочем, не все не согласны с выбором капитанов в предстоящем командном турнире. Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова считает данную инициативу ФФККР весьма успешной.

Это здорово, что они будут капитанами. Я не вижу в этом никакой проблемы. Они относятся к своему очному противостоянию как к игре. Сам турнир должен стать очень красивой историей. Таких спортивных шоу не хватает на нашем телевидении. Мы все скучаем по нашим спортсменам, по тем зрелищам, которых мы лишились из-за отмены чемпионата Европы. Для самих спортсменов это лишняя тренировка, — сказала Бестемьянова в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

Ей вторит и шестикратная чемпионка России Мария Бутырская. Однако в отличие от Бестемьяновой она убеждена, что капитанам будет принципиально важно вывести свою команду вперёд.

Я довольна выбором капитанов. Девочки опытные: одна — олимпийская чемпионка, другая — серебряный призёр Олимпийских игр. Все остальные должны на них равняться. Я убеждена, что капитанами должны быть спортсмены, а не тренеры или кто-то ещё. Естественно, Загитова и Медведева будут соперничать. Любой спортсмен, в каком бы турнире и шоу он ни участвовал, чувство соревнования, желание выиграть не покидает его никогда, — сказала Бутырская в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

Возможно, заслуженные спортсмены и правы в какой-то степени. В рамках шоу такой подбор капитанов, скорее всего, допустим. Но, как бы то ни было, ощущение, что федерация использует Загитову и Медведеву исключительно ради хайпа, не покидает.