Названа возможная причина решения Медведевой тренироваться в Москве

https://static.news.ru/photo/9fb71790-c144-11ea-8192-fa163e074e61_660.jpg Евгения Медведева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Евгения Медведева могла «приревновать» своего тренера Брайана Орсера к сопернице — японке Рике Кихире, пишет «Экспресс газета».

Ранее сообщалось, что двукратная чемпионка мира и вице-чемпионка Олимпийских игр тренируется в Москве на катке ЦСКА под руководством Елены Буяновой. Сама тренер сообщает, что ни о каком переходе речи не идёт и как только Канада откроет свои границы, Евгения вернется к Орсеру.

Отмечается, что Медведева, которая не имеет гражданства Канады и даже вида на жительства, оказалась в сложной ситуации из-за пандемии коронавируса и потому тренируется пока у Буяновой. Впрочем, по мнению издания, это только одна из причин.

Медведева, согласно данным журналистов, была расстроена информацией о том, что к Брайану Орсеру перед новым сезоном перешла японка Рика Кихира, которая является её прямой конкуренткой за награды. В прошлой раз такая ситуация с Загитовой окончилась тем, что Медведева ушла к Орсеру. Кроме того, ни одного турнира под его руководством она не выиграла.

Ранее NEWS.ru сообщал, что японская фигуристка Рика Кихира обошла россиянку Алину Загитову в рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU) и поднялась на первую строчку. Кихира имеет в активе 4708 очков, Загитова — 4702. На третьем месте расположилась ещё одна японка — Сатоко Мияхара (4089). Россиянка Евгения Медведева занимает пятую строчку, Алёна Косторная — седьмую, Анна Щербакова — девятую, Александра Трусова — одиннадцатую.